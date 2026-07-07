Los tres cambios de Scaloni: la probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto En un partido clave para defender el título mundial, la "Albiceleste" perfila modificaciones en el equipo con los ingresos de Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Julián Álvarez.

La Selección Argentina se prepara para dar un nuevo paso en su camino por defender la corona obtenida en Qatar 2022. En un duelo que exige concentración máxima y que no permite margen de error, la “Albiceleste” se medirá ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, y el entrenador Lionel Scaloni tendría tres cambios confirmados para ir en busca de la clasificación a cuartos.

Según los últimos ensayos tácticos, el director técnico meterá mano en el once titular para dotar al conjunto nacional de mayor equilibrio y explosión. Las variantes incluirán los ingresos de Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Julián Álvarez, quienes ocuparán los lugares de Cristian Medina, Thiago Almada y Lautaro Martínez, respectivamente.

Las razones detrás de las modificaciones

La primera variante táctica se concretará en la zona defensiva. Nicolás Tagliafico regresará al lateral izquierdo en reemplazo de Cristian Medina. Esta modificación está pensada para aportarle mayor oficio, marca y solidez a la última línea en un cruce a todo o nada.

En la mitad de la cancha, el ingreso de Leandro Paredes por Thiago Almada le permitirá al mediocampo argentino recuperar mayor control de la tenencia y asegurar el primer pase. Esta decisión táctica busca contrarrestar a un rival que seguramente apostará por refugiarse en un bloque compacto y salir de contragolpe.

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Finalmente, la ofensiva también tendrá un retoque estratégico: Julián Álvarez será el acompañante de Lionel Messi en el ataque, ocupando la plaza de Lautaro Martínez. La principal misión de la “Araña” será presionar alto la salida del conjunto egipcio y atacar con velocidad los espacios libres.

El probable equipo titular

Con la obligación de avanzar y meterse entre los ocho mejores del torneo, la probable formación de Argentina para saltar al campo de juego sería la siguiente:

Arquero: Emiliano “Dibu” Martínez.

Emiliano “Dibu” Martínez. Defensores: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Delanteros: Lionel Messi y Julián Álvarez.