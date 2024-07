Bielsa destrozó a la Conmebol y defendió a sus jugadores tras los incidentes: “Todo es una vergüenza” El entrenador de la selección de Uruguay asistió este viernes al diálogo con la prensa y cargó fuertísimo contra la Confederación Sudamericana de Fútbol

Marcelo Bielsa realizó este viernes una nueva conferencia de prensa, en la previa del juego por el tercer puesto de la Copa América, que enfrentará a Uruguay y Canadá. Pero este encuentro con los medios fue distinto, no solo porque la Celeste ya no pelea por el título, luego la derrota ante Colombia, sino porque los incidentes tras aquel juego fueron el foco del discurso. Allí, el entrenador rosarino cargó muy duramente contra la Conmebol.

Varios futbolistas terminaron a las piñas con hinchas colombianos y están siendo investigados por la Unidad Disciplinaria de la Conmebol, con riesgo de recibir alguna sanción. En este contexto, Bielsa estalló.

Todo comenzó ante la consulta de un periodista, que quiso saber si había novedades con las posibles sanciones para los jugadores que fueron a defender a sus familias, lo que hizo entrar en calor a Bielsa. “Uno tiene que hablar pensando en todas las amenazas que recibe si habla. Lo único que puedo decir es que los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Si están agrediendo a su mujer, a su madre, un bebe, a su esposa, a su hermana… ¿Qué hace? ¿Pregunta si van a sancionar a los que fueron a defender? Hay un grado de complicidad, porque las preguntas también actúan de manera cómplice. Esto lo tienen que decir ustedes (a los periodistas) no lo que tengo que decir yo”, comenzó.



Sobre los incidentes, agregó: “Cuando usted ve que hay un acto violento, quién va a estar a favor de una reacción violenta, pero lo primero que tiene que ver es a qué responde la reacción, y si hubiera habido la posibilidad de hacerlo de otro modo. Esto ustedes ya lo saben, pero siempre vienen a que alguno de los infelices que estamos de este lado abramos la boca… No vaya a ser que sean ustedes los que señalen y se vean afectados de alguna manera”.

Luego fue contra la organización del evento y sobre el país organizador: “Estados Unidos creo el FifaGate con el FBI, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados“, dijo. Y agregó: “No se puede seguir engañando que las canchas están perfectas. Hicieron una conferencia de prensa para mentir explícitamente. La jefa de campos de juego, que sé quién es, la conozco, sé perfectamente todo lo que hace, y lo mal que lo hace, dice que es una cuestión visual; que Vinicius no ve, que Scaloni no tiene que hablar, que los campos de entrenamientos están en perfecto estado. Tengo una colección de fotos donde se los ven emparchados”.

Y sumó: “Cuando todo eso afecta a los organizadores, no hay que decir nada. A Scaloni le dijeron ya hablaste una vez, no hables más. Los jugadores no pueden hablar. Todos amenazados”.

Luego, sentenció: “La sanción no tiene que ser para los futbolistas, sino para los que los obligaron a reaccionar como reaccionaron. No tenían opción. Lo último que faltaría es que haya sanciones”.