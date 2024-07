Cómo estará el tiempo durante el fin de semana en Tucumán Cuarto día de alerta naranja por temperaturas extremas por frío para nuestra provincia.

El meteorólogo Jorge Noriega indicó que es el cuarto día de alerta naranja por temperaturas extremas por frío para Tucumán y las heladas se hicieron más fuerte en llanura . Hoy la temperatura mínima registrada en Tucumán fue de 0° C con sensaciones térmicas negativas que estuvieron tocando los 4° C bajo cero.

En los Valles la situación fue aún más difícil, ya que se registraron temperaturas reales negativas de 9° C y sensaciones térmicas que tocaron los 10° C bajo cero. Esto generó tanto en llanura como en montaña helada negra, lo que sirve de condimento en zona de montaña para los incendios forestales.

Para hoy, se espera una máxima de 15° C y para el fin de semana las temperaturas mínimas van a oscilar entre los 0° C y 2° C, mientras que las máxima empezarán a tener impulso entre los 16° C y 17° C. La semana que viene nos espera a mitad de semana temperaturas cálidas y anomalías en temperatura de 24°C/26° C para el último fin de semana de receso escolar.

