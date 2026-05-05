Se definieron los cruces de octavos de final del Torneo Apertura: así se jugarán los Playoffs Tras el cierre de la etapa regular, quedaron confirmados los 16 equipos que irán en busca del título. Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata terminaron como líderes de sus zonas, mientras que River y Boca quedaron como escoltas.

La etapa regular del Torneo Apertura llegó a su fin este lunes con la disputa de los últimos encuentros, dejando definidos los apasionantes cruces de octavos de final de los Playoffs.

La jornada decisiva tuvo acción con los choques entre Gimnasia de Mendoza – Defensa y Justicia, Vélez – Newell’s y Estudiantes de Río Cuarto – Instituto de Córdoba. Las miradas estaban puestas principalmente en la Zona A, donde restaba confirmar el último boleto a la siguiente instancia. Finalmente, Defensa y Justicia cayó ante Gimnasia de Mendoza, perdiendo la oportunidad de desplazar a Unión de Santa Fe, que se quedó con la codiciada clasificación. Por su parte, Instituto logró un triunfo por 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto, pero la diferencia de gol no le fue suficiente para meterse entre los ocho mejores.

En lo alto de las tablas, Independiente Rivadavia de Mendoza (Zona B) y Estudiantes de La Plata (Zona A) ratificaron su gran momento y se aseguraron la cima de sus respectivos grupos. Un escalón más abajo, Boca Juniors y River Plate culminaron como escoltas, prometiendo ser grandes protagonistas en la fase eliminatoria.

El cuadro de los 16 clasificados se completa con Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield, Talleres de Córdoba, Lanús, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia, Independiente, San Lorenzo, Huracán, Racing Club y Unión de Santa Fe.

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Cronograma de los octavos de final

Sábado 9 de mayo

Domingo 10 de mayo