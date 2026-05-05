La etapa regular del Torneo Apertura llegó a su fin este lunes con la disputa de los últimos encuentros, dejando definidos los apasionantes cruces de octavos de final de los Playoffs.
La jornada decisiva tuvo acción con los choques entre Gimnasia de Mendoza – Defensa y Justicia, Vélez – Newell’s y Estudiantes de Río Cuarto – Instituto de Córdoba. Las miradas estaban puestas principalmente en la Zona A, donde restaba confirmar el último boleto a la siguiente instancia. Finalmente, Defensa y Justicia cayó ante Gimnasia de Mendoza, perdiendo la oportunidad de desplazar a Unión de Santa Fe, que se quedó con la codiciada clasificación. Por su parte, Instituto logró un triunfo por 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto, pero la diferencia de gol no le fue suficiente para meterse entre los ocho mejores.
En lo alto de las tablas, Independiente Rivadavia de Mendoza (Zona B) y Estudiantes de La Plata (Zona A) ratificaron su gran momento y se aseguraron la cima de sus respectivos grupos. Un escalón más abajo, Boca Juniors y River Plate culminaron como escoltas, prometiendo ser grandes protagonistas en la fase eliminatoria.
El cuadro de los 16 clasificados se completa con Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield, Talleres de Córdoba, Lanús, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia, Independiente, San Lorenzo, Huracán, Racing Club y Unión de Santa Fe.
Cronograma de los octavos de final
Sábado 9 de mayo
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16.30: Talleres (4° A) vs. Belgrano (5° B)
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19.00: Boca Juniors (2° A) vs. Huracán (7° B)
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21.30: Argentinos Juniors (3° B) vs. Lanús (6° A)
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21.30: Independiente Rivadavia (1° B) vs. Unión (8° A)
Domingo 10 de mayo
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15.00: Rosario Central (4° B) vs. Independiente (5° A)
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17.00: Estudiantes LP (1° A) vs. Racing Club (8° B)
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19.00: River Plate (2° B) vs. San Lorenzo (7° A)
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21.30: Vélez Sarsfield (3° A) vs. Gimnasia (6° B)