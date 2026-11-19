Boca ya está en Barranquilla y Arruabarrena palpitó el duelo ante Atlético Mineiro El plantel xeneize aterrizó en Colombia con la ilusión de cortar una sequía internacional de 18 años este sábado. El calor extremo obligó a modificar la logística de entrenamientos y el DT sigue de cerca la evolución de varios futbolistas clave.

Boca Juniors ya se encuentra en Barranquilla con la ilusión intacta de romper una sequía internacional de 18 años. El plantel xeneize aterrizó en Colombia este miércoles a las 21:52 (hora argentina) y se instaló en el Hotel Estelar Alto Prado, donde aguardará por la gran final de la Copa Sudamericana que disputará el sábado ante Atlético Mineiro de Brasil en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Apenas pisó suelo colombiano, el entrenador Rodolfo Arruabarrena dejó sus primeras sensaciones sobre el cruce decisivo. “Ya veremos el tema de la humedad y el calor, pero es una final y muchas veces las finales hay que saberlas jugar”, afirmó el DT, quien además elogió al conjunto brasileño: “Mineiro llegó a la final por sus cualidades, nosotros lo mismo. Esperemos el sábado estar mejor que ellos y tratar de demostrarlo en el campo, que es donde se definen las cosas”.

Con la expectativa de sumar una nueva estrella tras los campeonatos de Liga y la reciente final de Copa Argentina, Arruabarrena decidió viajar con toda la delegación. Citó a los 33 futbolistas del plantel, incluido el arquero Agustín Marchesín, quien no estará disponible porque arrastra una lesión en la rodilla desde abril.

Cambios en la logística por el calor

Las altas temperaturas de Barranquilla, que el sábado podrían alcanzar los 32 grados, obligaron al cuerpo técnico a modificar la rutina habitual. Tanto este jueves como el viernes, las prácticas se desarrollarán a las 19:30 de Argentina —el mismo horario de la final— para que los jugadores se adapten a las condiciones climáticas.

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Además, hubo un cambio de escenario: si bien estaba previsto trabajar en el Predio de la Federación Colombiana, el equipo se entrenará finalmente en el Estadio Romelio Martínez, un recinto municipal inaugurado en 1934 donde Leandro Paredes ya practicó con la Selección argentina en 2024. El viernes, el plantel realizará el reconocimiento del campo de juego del Metropolitano y luego Arruabarrena y Paredes brindarán la conferencia de prensa oficial.

Evaluaciones físicas y probable formación

En la previa del viaje, el foco médico estuvo puesto en tres nombres importantes. Lautaro Blanco y Rodrigo Battaglia fueron preservados en la semifinal de la Copa Argentina para llegar en óptimas condiciones. Aunque Blanco no se entrenó a la par el martes, su presencia desde el arranque no corre peligro. Por su parte, Battaglia —que volvió tras diez meses de inactividad por una operación en el tendón de Aquiles derecho— ya trabajó con el grupo y llegaría en condiciones. En tanto, Milton Delgado arrastra un esguince de grado 1 en su rodilla y será evaluado en Colombia, aunque reina el optimismo para que sea titular.

De no mediar inconvenientes, la probable formación de Boca para la final sería con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda, Alan Velasco o Leonel Flores.