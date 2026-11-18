Día, hora y cómo ver cada partido de la definición del torneo Clausura Cómo es el cuadro, todos los cruces de octavos de final y los posibles duelos de cuartos.

Luego de la disputa de la fase regular, este viernes comienza la etapa de playoffs del torneo Clausura. Siguiendo el formato de partido único con localía del mejor ubicado, los mata-mata continuarán con los cuartos de final y las semifinales.

La gran final del certamen se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, con horario a confirmar.

Octavos de final

Viernes 20 de noviembre

20 hs Vélez (3A) – Belgrano (6B) (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Lucio Méndez

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Diego Verlotta

Sábado 21 de noviembre

15 hs Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone

VAR: Bryan Ferreyra

AVAR: Gastón Suárez

17 hs Argentinos (2B) – Independiente (7A) (TNT Sports)

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Mauro Ramos Errasti

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Domingo 22 de noviembre

16 hs Rosario Central (1B) – Gimnasia (Mza.) (8A) (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Uziga

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19 hs River (4A) – Lanús (5B) (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Iván Núñez

22 hs Instituto (1A) – Huracán (8B), en el Estadio Mario Alberto Kempes (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra

Lunes 23 de noviembre

17 hs Gimnasia (3B) – Newell’s (6A) (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Laura Fortunato

Miércoles 25 de noviembre

21 hs Boca (2A) – Ind. Rivadavia Mza. (7B) (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: José Carreras

AVAR: Wenceslao Meneses

Aclaraciones reglamentarias:

Las instancias de octavos de final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la “Fase de Zonas” definida en el artículo 14.1 del Reglamento de Torneos 2026 LPF.

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y, de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c). del Reglamento General de AFA.

Cómo siguen los playoffs

Cuartos: 28 y 29 de noviembre

Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre

Final: sábado 12 de diciembre en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata