Luego de la disputa de la fase regular, este viernes comienza la etapa de playoffs del torneo Clausura. Siguiendo el formato de partido único con localía del mejor ubicado, los mata-mata continuarán con los cuartos de final y las semifinales.
La gran final del certamen se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, con horario a confirmar.
Octavos de final
Viernes 20 de noviembre
20 hs Vélez (3A) – Belgrano (6B) (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Lucio Méndez
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Diego Verlotta
Sábado 21 de noviembre
15 hs Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Ezequiel Billone
VAR: Bryan Ferreyra
AVAR: Gastón Suárez
17 hs Argentinos (2B) – Independiente (7A) (TNT Sports)
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Mauro Ramos Errasti
Domingo 22 de noviembre
16 hs Rosario Central (1B) – Gimnasia (Mza.) (8A) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
VAR: Germán Delfino
AVAR: Javier Uziga
19 hs River (4A) – Lanús (5B) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Iván Núñez
22 hs Instituto (1A) – Huracán (8B), en el Estadio Mario Alberto Kempes (ESPN Premium)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Yamil Possi
AVAR: Walter Ferreyra
Lunes 23 de noviembre
17 hs Gimnasia (3B) – Newell’s (6A) (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Laura Fortunato
Miércoles 25 de noviembre
21 hs Boca (2A) – Ind. Rivadavia Mza. (7B) (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: José Carreras
AVAR: Wenceslao Meneses
Aclaraciones reglamentarias:
Las instancias de octavos de final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la “Fase de Zonas” definida en el artículo 14.1 del Reglamento de Torneos 2026 LPF.
En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y, de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c). del Reglamento General de AFA.
Cómo siguen los playoffs
Cuartos: 28 y 29 de noviembre
Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre
Final: sábado 12 de diciembre en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata