Argentina cerró el año en el segundo puesto del ranking FIFA La selección de Lionel Scaloni mantuvo su lugar detrás de España, mientras que Francia desplazó a Inglaterra y se quedó con el tercer puesto.

Luego de la última fecha FIFA del año, se conoció el ranking internacional donde la selección argentina se mantiene en el segundo lugar de la clasificación tras la derrota ante Uruguay y la goleada ante Costa Rica. El lider sigue siendo España a pesar de haber perdido su racha de 43 partidos.

La principal particularidad del ranking FIFA fue que Francia se metió en el tercer lugar y dejó a Inglaterra en el cuarto, a pesar de que los británicos logren la victoria ante la última campeona del mundo el pasado lunes.

El sistema de puntuación de la FIFA contempla diferentes factores para la tabla de posiciónes, entre ellos la importancia del partido y fortaleza del rival. De esta forma, los puntos que se suman en la Nations League no tienen los mismos que se disputan en un Mundial.

De esta forma, Inglaterra sumó aproximadamente 8,7 puntos por su victoria ante España. Sin embargo, la diferencia que tenía con Francia todavía era suficiente para mantenerla fuera del podio.

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Cómo quedó el ranking tras la última fecha FIFA.