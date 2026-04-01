Bolivia cayó ante Irak y se quedó a las puertas de la Copa del Mundo 2026 La selección sudamericana perdió por 2-1 en la final del repechaje intercontinental y no logró romper su racha de más de tres décadas sin clasificar. Por su parte, el conjunto asiático hizo historia y regresará a la máxima cita del fútbol tras 40 años de ausencia.

El anhelo de todo un país se esfumó en el último escalón. La selección de Bolivia vio truncado su sueño de regresar a una Copa del Mundo tras caer por 2-1 frente a Irak en el duelo decisivo del repechaje intercontinental. La derrota deja a la “Verde” con las manos vacías y sella el pasaporte del equipo asiático rumbo a la cita de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El camino de ambas selecciones hacia este partido definitorio fue distinto. Mientras que Bolivia venía con el desgaste de haber superado a Surinam por 2-1 en las semifinales de la repesca, el elenco iraquí llegó con ventaja física: había clasificado directamente a la final por estar mejor posicionado en el ranking de la FIFA.

El peso de la historia y el cierre de un ciclo

El equipo boliviano había logrado meterse en el repechaje tras una campaña heroica en las Eliminatorias Sudamericanas. Finalizó en la séptima posición con 20 puntos, un logro cimentado en resultados memorables como la histórica victoria por 1-0 ante Brasil en la altura, y favorecido por la goleada de Colombia sobre Venezuela (6-3) en el cierre de las clasificatorias.

Sin embargo, el tropiezo ante Irak significa que el fútbol boliviano seguirá teniendo como único gran hito en la era moderna su participación en el Mundial de Estados Unidos 1994, casualmente uno de los anfitriones de la actual edición.

En aquella lejana cita mundialista de 1994, el conjunto sudamericano quedó eliminado en la fase de grupos tras sumar apenas un punto: perdió 1-0 ante Alemania, cayó 3-1 frente a España y logró un meritorio empate 0-0 con Corea del Sur.

El premio grande para Irak

La otra cara de la moneda se vive en Medio Oriente. La victoria desató la locura en Irak, que volverá a disputar una Copa del Mundo después de exactamente cuatro décadas. Su única y última participación había sido en la edición de México 1986.

El panorama de los protagonistas tras el repechaje:

Selección Destino Datos Históricos y Próximos Desafíos Bolivia Eliminado Mantiene su sequía de 32 años sin clasificar a la fase final de un Mundial (última vez: USA 1994). Irak Clasificado Regresa tras 40 años (México 1986). Integrará el Grupo I del Mundial 2026, donde deberá enfrentarse a Francia, Senegal y Noruega.