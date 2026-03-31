El Cadillal será sede del Campeonato Argentino de Micro 2026 La competencia tendrá lugar el viernes 3 y sábado 4 de abril, diversificando la agenda de eventos de Semana Santa.

En el Ente Tucumán Turismo (ETT) se presentó de manera oficial el Campeonato Argentino de Micro 2026, una atrayente competencia de vela que se desarrollará los días viernes 3 y sábado 4 de abril en el Dique Celestino Gelsi, en la villa turística de El Cadillal.

La propuesta se suma a la nutrida cartelera de actividades previstas para Semana Santa, una de las fechas más relevantes del calendario turístico provincial, ofreciendo alternativas deportivas y recreativas tanto para tucumanos como para visitantes que eligen la provincia durante el fin de semana extra largo.

El evento, organizado por el Club de Vela de Tucumán y el grupo Event Planners, convocará a pilotos locales y de provincias vecinas, consolidando su perfil federal y fortaleciendo el posicionamiento de Tucumán como sede de competencias náuticas de relevancia.

Presidieron la conferencia de prensa celebrada en el entrepiso del organismo turístico el titular de la institución, Domingo Amaya; el secretario de Deportes, Diego Erroz; el comisionado comunal de El Cadillal, Dante Delgado; el apoderado legal de JM Planners, Augusto Lefebvre; el presidente del Club de Vela de Tucumán, Felipe Garretón; y la oficial de Regata del evento, Mónica López.

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“Por supuesto que la Semana Santa nos invita a la reflexión, al recogimiento. Pero entendemos que Tucumán debe tener siempre una oferta diversa, con actividades para todo tipo de grupos. En este caso, es la primera vez que tendremos la categoría micro en la provincia, un espectáculo hermoso para quienes buscan deporte y aventura en el marco del fin de semana largo”, dijo el secretario general del ETT, Marcos Díaz, quien asistió a la conferencia junto al Comodoro del Club de Vela y miembro de la comisión directiva de la clase Micro, Eduardo Díaz Saravia.

“La micro es una categoría de nivel internacional. En El Cadillal tendremos la visita de aproximadamente veinte embarcaciones; son barcos de un porte distinto a lo acostumbrado: tienen 6 metros de eslora por dos metros de manga y lleva tres tripulantes”, precisó Lefebvre, quien augura que el viento del fin de semana acompañe porque eso permite que las velas “se expriman al máximo, dando un show muy vistoso”.

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En la misma línea, Garretón contó que recibirán a una delegación chilena en el marco de la competencia, junto a tripulantes de Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Rosario, Buenos Aires y Córdoba. “Turismo y deporte es una combinación que funciona muy bien. Los que vienen a competir se van maravillados con nuestros centros turísticos, con nuestra cultura y nuestra gente”, manifestó.

Además de su valor deportivo, el campeonato representa una nueva oportunidad para continuar poniendo en valor a El Cadillal, uno de los destinos más elegidos de la provincia, que combina un entorno natural privilegiado con condiciones óptimas para la práctica de deportes náuticos.

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“Tenemos un fin de semana extra largo muy lindo por delante, no solo por esta competencia sino porque además tendremos eventos religiosos como el Vía Crucis Náutico, algo muy positivo para el posicionamiento de El Cadillal como uno de los puntos de mayor movimiento de Tucumán”, cerró Delgado.