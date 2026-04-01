“Nosotros no hacemos política”: el mensaje de Rodrigo De Paul para despegar a la Selección del escándalo en la AFA El mediocampista campeón del mundo rompió el silencio en medio de la crisis judicial y dirigencial que envuelve a Claudio "Chiqui" Tapia. Marcó distancia de las polémicas institucionales y dejó una profunda reflexión sobre la actualidad social del país.

El clima de extrema tensión institucional que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) finalmente hizo eco en el seno del plantel campeón del mundo. Tras cerrar la doble fecha de amistosos internacionales, Rodrigo De Paul, uno de los máximos referentes de la “Scaloneta”, decidió tomar la palabra para trazar una línea divisoria tajante entre los jugadores y los despachos dirigenciales.

Las esquirlas de las polémicas y la causa por presunto fraude que acorralan al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, habían comenzado a generar suspicacias en la opinión pública, salpicando indirectamente la imagen del seleccionado. Ante los comentarios que intentaban vincular a los futbolistas como partícipes o encubridores de la gestión de turno, el “Motorcito” fue categórico.

“Que quede claro que nosotros somos jugadores de fútbol, venimos a jugar al fútbol. Nosotros no hacemos política, nosotros no entendemos de esos lugares. Quienes tienen que hacerlo, valga la redundancia, son los políticos y nosotros somos jugadores de fútbol”, aseveró De Paul en declaraciones recabadas por la Agencia Noticias Argentinas.

“Nos gusta que nos juzguen dentro de una cancha”

El mediocampista del Atlético de Madrid dejó en claro que la única trinchera que defienden es la deportiva y pidió que las críticas o elogios se limiten estrictamente al rendimiento del equipo.

MIRA TAMBIÉN Bolivia cayó ante Irak y se quedó a las puertas de la Copa del Mundo 2026

“Nos gusta que nos juzguen por lo que hacemos dentro de una cancha y es simplemente eso. Siempre vamos a tratar de defender la camiseta de la Selección Argentina, en el lugar que luchamos tanto por tener y defenderlo dentro de una cancha. Esa es la línea de los referentes: venimos a jugar al fútbol y a defender el país como sabemos hacerlo”, remarcó para desactivar cualquier intento de utilización política del plantel.

Preocupación por el clima social y cierre de la gira

Más allá del escándalo en Viamonte y el predio de Ezeiza, De Paul también se hizo un espacio para reflexionar sobre la coyuntura nacional, excediendo lo estrictamente futbolístico. Expresó su profunda preocupación por el clima de división que se vive en Argentina y confesó que le genera “enojo” ver a un país que, en lugar de unirse frente a las adversidades, “se destruye”.

Sus declaraciones se dieron en el marco del cierre de la última ventana preparatoria antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde el equipo logró recuperar la sonrisa desde el juego y los resultados.

MIRA TAMBIÉN El Cadillal será sede del Campeonato Argentino de Micro 2026

El saldo de la Selección en la última ventana FIFA: