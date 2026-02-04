Bombazo en el mercado: un ex goleador de Boca fue ofrecido a River y Gallardo analiza su llegada Se trata de Jonathan Calleri, actual figura del San Pablo. El "Muñeco" busca un nueve de jerarquía y no descarta la opción, aunque el Millonario tiene una traba reglamentaria: necesita liberar un cupo para sumarlo.

El mercado de pases del fútbol argentino podría cerrarse con una noticia de alto impacto. Jonathan Calleri, ex goleador de Boca Juniors y actual referente del San Pablo de Brasil, fue ofrecido a River Plate en las últimas horas. La propuesta llegó a las oficinas de Núñez y el entrenador Marcelo Gallardo se encuentra analizando seriamente la posibilidad de contratar al delantero de 32 años.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el “Muñeco” tiene la intención de ponerle el broche final al plantel con la incorporación de un centrodelantero de peso. El cuerpo técnico considera que el ataque necesita un refuerzo de jerarquía, ya que los rendimientos de Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio no terminan de convencer para el rol de “nueve” titular indiscutido.

Borradas las opciones, aparece Calleri

En los últimos días, la ilusión de los hinchas estaba puesta en el regreso del colombiano Rafael Santos Borré. Sin embargo, las negociaciones se estancaron, lo que abrió la puerta para que el nombre de Calleri —quien ya había sido sondeado por Gallardo en mercados anteriores— cobre fuerza en el radar millonario.

El obstáculo: el cupo de extranjeros

Más allá del interés deportivo y del morbo que generaría ver a un ex Boca con la banda roja, la ingeniería para su llegada no es sencilla. Para sumar un refuerzo a esta altura, River deberá desprenderse de un futbolista al exterior (ya sea por venta o préstamo) para liberar un cupo en la lista de buena fe.

La situación es ajustada: el lugar que había dejado vacante la salida de Lisandro Bajú fue ocupado recientemente por la joya ecuatoriana Kendry Páez. Por lo tanto, sin una baja inmediata, no hay margen para incorporaciones.

Desde la dirigencia mantienen la cautela. Si bien la búsqueda del delantero es real, no consideran que sea una urgencia de “vida o muerte”, por lo que no se descarta que, de no resolverse el tema del cupo ahora, la carga por Calleri se postergue definitivamente para el mercado de invierno.