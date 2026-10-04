Colapinto terminó decimotercero en un caótico Gran Premio de Bahréin El piloto argentino de Alpine no logró meterse en la zona de puntos tras una carrera condicionada por una mala estrategia inicial de neumáticos. Max Verstappen se quedó con la victoria, escoltado por Kimi Antonelli y Lewis Hamilton.

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en la decimotercera colocación en una accidentada carrera correspondiente al Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, disputada de manera excepcional en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, debido a la situación bélica en Medio Oriente. A pesar de una meritoria recuperación sobre el final, al representante de Alpine no le alcanzó para ingresar en la zona puntuable.

La competencia comenzó cuesta arriba para el bonaerense, quien debió partir desde la vigésima primera posición debido a las penalizaciones acumuladas. El panorama se complicó aún más en los primeros giros a raíz de una fallida decisión estratégica de la escudería Alpine, que mandó a pista a sus dos monoplazas con compuestos blandos. El rápido desgaste de los neumáticos perjudicó seriamente tanto a Colapinto como a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien cayó del noveno al vigésimo puesto en pocas vueltas.

Con el correr de la prueba y tras ajustar el rendimiento del vehículo, el ritmo de Colapinto mostró una marcada mejoría, capitalizando el buen rendimiento que había insinuado durante las tandas de ensayos libres. No obstante, la amplia brecha generada al inicio limitó sus posibilidades de avance en el clasificador.

La oportunidad para recortar distancias apareció hacia el tramo decisivo con el ingreso del Safety Car, momento en el que el piloto argentino marchaba decimoquinto. Tras el relanzamiento y con apenas un puñado de giros por disputarse, Colapinto aprovechó el abandono de George Russell y concretó un certero sobrepaso ante el británico Oliver Bearman para cruzar la línea de meta en el decimotercer lugar.

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Victoria de Verstappen y Antonelli se encamina al título

En la pelea de vanguardia, el triunfo quedó en manos del neerlandés Max Verstappen, quien redondeó un fin de semana ideal a bordo de su Red Bull para adjudicarse su primera victoria de la temporada.

El segundo escalón del podio fue para el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien estiró su ventaja en la cima del campeonato al alcanzar las 320 unidades y sacarle 84 puntos de diferencia a Russell, su escolta directo que debió desertar en las vueltas finales. El británico Lewis Hamilton (Ferrari) completó el podio en el tercer lugar. En tanto, el español Fernando Alonso (Aston Martin) finalizó octavo y cosechó valiosas unidades.

La actividad de la máxima categoría continuará el próximo fin de semana, cuando la Fórmula 1 dispute una nueva fecha en el circuito callejero del Gran Premio de Singapur.