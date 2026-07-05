Con Messi y Mbappé a la cabeza: así está la tabla de goleadores en el Mundial 2026 El astro argentino y la estrella francesa protagonizan una batalla épica por la Bota de Oro de esta edición y por el trono como máximo artillero histórico de la competición. Haaland los sigue de cerca en el podio.

El argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé se han consolidado como los grandes animadores en lo que va del Mundial 2026. Ambas figuras no solo brillan por su talento, sino que protagonizan una impresionante y feroz batalla para terminar como el máximo goleador de esta edición y, en paralelo, dominar la historia del torneo de selecciones más importante del planeta.

Por su parte, Messi tuvo un comienzo verdaderamente arrollador en el certamen. El capitán albiceleste se destacó con seis goles en la fase de grupos, producto de un hat-trick en el debut ante Argelia, un doblete contra Austria y un tremendo tiro libre frente a Jordania. A este envión le sumó una cuota vital en la fase eliminatoria al convertir el primer tanto en la agónica victoria por 3-2 ante Cabo Verde por los 16avos de final. De esta manera, el astro rosarino no solo encabeza la lista de artilleros en este Mundial con siete gritos, sino que también se mantiene como el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo con 20 anotaciones.

Sin embargo, el argentino no puede aflojar la marcha. Del otro lado se encuentra Kylian Mbappé, un delantero que parece sentirse como pez en el agua cada vez que disputa esta competición, y la actual edición no es la excepción. El atacante galo convirtió un gol de penal ante Paraguay en los octavos de final, lo que le permitió alcanzar la marca de Messi de siete tantos en el presente torneo y ponerse a tan solo un gol del rosarino en la tabla histórica, alimentando una rivalidad que acapara todas las miradas.

El resto de los aspirantes a la Bota de Oro

El podio de los máximos artilleros lo completa el noruego Erling Haaland. El letal delantero anotó el gol del triunfo ante Costa de Marfil para meter a su selección en los octavos de final, alcanzando las cinco conquistas y ubicándose al acecho de la “Pulga” y de Mbappé.

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Finalmente, en un escalón un poco más abajo pero con posibilidades intactas, aparecen otros dos jugadores de jerarquía que aspiran a meterse en la pelea por la Bota de Oro: el brasileño Vinícius Jr., quien fue una pieza clave durante la fase de grupos, y el francés Ousmane Dembélé, una de las grandes figuras de su seleccionado en el torneo. Ambos acumulan cuatro goles cada uno y buscarán seguir descontando diferencias en los próximos compromisos.

Los máximos goleadores en lo que va del Mundial 2026

Jugador Goles Partidos Jugados Lionel Messi 7 4 Kylian Mbappé 7 5 Erling Haaland 5 4 Vinícius Jr. 4 4 Ousmane Dembélé 4 4