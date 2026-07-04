Scaloni, tras el sufrimiento y la clasificación: “Esto es Argentina; acá no hay nada fácil” Scaloni, tras el sufrimiento y la clasificación: "Esto es Argentina; acá no hay nada fácil".

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, entregó sus primeras sensaciones del triunfazo de la Albiceleste ante Cabo Verde, admitió que fue un “partido durísimo” y felicitó al equipo africano por cómo le complicó el encuentro al campeón del mundo.

“Siempre hay que sacar lo positivo porque este equipo nunca se rinde. Cabo Verde demostró que es un gran equipo, hay que felicitarlo”, dijo el entrenador nacido en Pujato.

Y agregó: “Esto es Argentina, para el que no lo entiende es difícil, nosotros lo entendemos y no hay nada fácil. Hubiese sido una locura perder”.

“De mis cien partidos, este fue el que más me marcó como entrenador porque es un Mundial y pasaron cosas que no digo que no sean normales porque este chico (Lopes Cabral) le pega así muchas veces, pero cuando hay que reponerse de esto… Me va a ayudar como entrenador seguro. Y fue ganando, si no hubiera sido una estadística triste”, expresó Scaloni sobre haber llegado a los cien encuentros en el banco albiceleste.