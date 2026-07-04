Franco Colapinto despistó en la primera ronda de clasificación y largará 19° en el GP de Gran Bretaña El piloto venía realizando una gran vuelta en la Q1, pero salió de pista y no logró avanzar el corte. Comenzará en el fondo este domingo. El italiano Andrea Kimi Antonelli se quedó con la pole position.

Franco Colapinto tuvo una fuerte salida de pista durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña que lo relegó al 19° lugar de la grilla de salida del domingo.

Luego de finalizar 12° en la carrera Sprint del inicio del sábado de la Fórmula 1, donde protagonizó una gran largada al subir cinco puestos, el argentino no pudo sellar una sólida actuación en la qualy por un despiste en las “eses” del mítico trazado de Silverstone.

“Fue rarísimo. Parece lo de Max de Austria (falla en el alerón trasero). Doblé y apenas doblé perdí muy de golpe la parte de atrás. La vuelta anterior había tenido de trompa. Esa vuelta no tuve nada de grip trasero. No entiendo bien el por qué, la razón no la sé todavía. Veremos la data e intentaremos entender un poco qué pasó. Pero es una curva que la haces a fondo, es muy raro”, dijo el argentino en rueda de prensa tras la clasificación.

En tanto, Andrea Kimi Antonelli redondeó un sábado perfecto tras ganar la carrera Sprint. El italiano se adueñó de la pole position y largará adelante de todos este domingo.

El piloto de Mercedes firmó un giro de 1:28.111 para ser más rápido que los hombres de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que comenzarán segundo y tercero, respectivamente.

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