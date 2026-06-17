Con una actuación estelar de Messi, la Selección goleó 3-0 a Argelia en su debut en el Mundial 2026 El equipo albiceleste se impuso con autoridad en el Arrowhead Stadium de Kansas. El capitán anotó los tres tantos del encuentro y alcanzó al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador histórico de la competencia.

La Selección argentina tuvo un estreno inmejorable en el Mundial 2026. Con una actuación descollante de Lionel Messi, el conjunto nacional goleó por 3 a 0 a Argelia y se afianzó rápidamente desde el primer partido como uno de los máximos candidatos a pelear por la retención del título.

El encuentro, disputado ante una multitud en el imponente Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas, tuvo a un solo dueño. El equipo albiceleste impuso sus condiciones desde el arranque, pero fue la figura inigualable de su capitán la que destrabó el juego y transformó una sólida victoria en una goleada inolvidable.

El show del “Diez” y una marca legendaria

El astro rosarino fue el autor de los tres tantos que sellaron el triunfo argentino. Asumiendo el protagonismo absoluto de la noche, Messi abrió el marcador durante la primera mitad y completó su espectacular faena con dos definiciones magistrales en el complemento, coronando así su primer hat-trick en una Copa del Mundo.

Más allá de la tranquilidad y la alegría por sumar los tres primeros puntos en el certamen, la noche en Kansas quedará grabada para siempre en los libros grandes de la historia del fútbol. Con sus tres gritos sagrados ante el conjunto africano, la “Pulga” alcanzó la cima de los artilleros e igualó el récord del alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los mundiales.