Lionel Messi explicó sus lágrimas tras el primer gol en otra noche gloriosa El rosarino, a punto de cumplir 39 años, hizo los tres goles de la victoria de Argentina ante Argelia en el debut mundialista. “Es un honor estar ahí por lo que significa, pero no lo miro”, dijo sobre ser el máximo goleador de la historia junto a Miroslav Klose. “Nadie regala nada, es un Mundial muy competitivo con selecciones fuertes”, advirtió el 10.

Lionel Messi dialogó con los medios presentes en Kansas luego de la goleada de Argentina sobre Argelia en el debut del Mundial 2026, tras otra noche regada de gloria colectiva y personal.

Una de las primeras preguntas fue sobre las lágrimas que se le cayeron luego del primer grito ante los africanos. “Pasé unos días complicados y difíciles, pero estoy agradecido a la delegación y a mis compañeros porque estuvieron siempre al lado mío”, respondió el rosarino sin dar más detalles sobre las razones.

En la continuidad de la rueda de prensa, Leo declaró: “Lo que vivo ahora es de yapa. Tuve la suerte de conseguir todos los sueños a nivel grupal e individual. Hoy disfruto de esto y me siento bien para hacerlo dentro de la cancha”.

Acerca del debut ante Argelia, el capitán argentino afirmó que sabían que “iba a ser complicado” porque “ellos tienen muy buenos jugadores, son dinámicos e intensos”.

“Estuvimos bien parados sin la pelota, tuvimos la suerte de ponernos en ventaja y de manejar el partido, aunque no desde la posesión”, explicó el actual futbolista del Inter Miami de la MLS.

Messi también opinó de lo que vio hasta ahora de las otras selecciones. “Nadie regala nada, es un Mundial muy competitivo con selecciones fuertes. Todos los partidos son igualados, es todo muy parejo”, dijo.

Además, contó que están mirando la serie del tenista Rafa Nadal y afirmó: “Me siento identificado. Creo que nos parecemos”.

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Consultado sobre el récord de goles en mundiales, que ahora comparte con Klose, expresó: “Es un honor estar ahí por lo que significa, pero no lo miro. Al final es una estadística y nada más”.