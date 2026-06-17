Antonela Roccuzzo festejó el triunfo de la selección argentina y el hat trick de Messi: “Sos increíble” El conjunto nacional venció 3-0 a Argelia con una actuación destacada de Lionel Messi y su familia acompañó la victoria desde el estadio de Kansas.

La Selección argentina comenzó su participación en la Copa del Mundo 2026 con un triunfo contundente por 3-0 ante Argelia. El encuentro contó con un desempeño sobresaliente de Lionel Messi, quien lideró la victoria del equipo en el partido inicial del torneo. Desde las tribunas del estadio, Antonela Roccuzzo capturó la atención del público con una celebración que rápidamente se difundió en los entornos digitales.

La empresaria asistió al recinto deportivo de Kansas minutos antes del comienzo del juego para alentar al capitán del seleccionado nacional. Estuvo acompañada durante todo el partido por sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, con quienes comparte de forma habitual el seguimiento de la campaña del equipo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Roccuzzo subió tres fotos junto a los menores en las que se los ve con la vestimenta tradicional de la selección. Este detalle normativo en la indumentaria replica una conducta que la familia mantiene desde la edición de Qatar 2022. “Sos increíble”, redactó Antonela luego de los tres goles de Lionel ante Argelia.

La publicación incluyó palabras de apoyo hacia el futbolista, a quien calificó de increíble, junto a una fuerte arenga para el plantel.