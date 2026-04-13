Confirmaron la lesión del Cuti Romero a dos meses del Mundial 2026 Este lunes se informó que el defensor del Tottenham padece una lesión de grado 1 en el ligamento colateral de la rodilla derecha que le demandará entre seis y ocho semanas de recuperación, con lo justo para estar a disposición de Scaloni en la Copa del Mundo.

La selección argentina pasó del susto al alivio en torno a la lesión que sufrió el defensor Cristian Romero el último domingo. Es que los estudios arrojaron que tiene comprometido el ligamento colateral de la rodilla derecha, pero no es el escenario más grave que se podía imaginar y, si todo marcha bien, llegará al Mundial 2026.

A primera hora de este lunes, el defensor y capitán del Tottenham inglés fue sometido a estudios que incluyeron una resonancia magnética, la cual confirmó una lesión en el ligamento colateral de la rodilla derecha. Aunque logró evitar un cuadro de mayor gravedad y no deberá pasar por el quirófano, tendrá por delante un período de recuperación estimado, en condiciones normales, entre seis y ocho semanas.

El futbolista del Tottenham llegaría en condiciones para el debut frente a Argelia. Sin embargo, esta situación le impedirá finalizar la temporada con su club, actualmente comprometido en zona de descenso en la Premier League. Así, el defensor se sumará al seleccionado en Estados Unidos con escaso ritmo de competencia.

Cómo fue la lesión de Romero

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A 60 días del Mundial 2026, el defensor —con un asegurado en la lista para la cita máxima— fue a cubrir una pelota y terminó siendo desestabilizado por un rival. En la acción, chocó con su propio arquero y su rodilla impactó contra la cabeza del compañero.

Si bien intentó continuar en el partido, el dolor se volvió insoportable y tuvo que salir del campo entre lágrimas. Por este motivo, fue sometido a una resonancia en Inglaterra durante la mañana de este lunes 13 de abril, donde se confirmó que sufrió una lesión en el ligamento colateral de la rodilla derecha.

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