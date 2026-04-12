Dibu Martínez y Cuti Romero se lesionaron el mismo día y desatan el pánico en la Selección La "Scaloneta" sufrió una jornada de terror en la Premier League. El arquero del Aston Villa abandonó la entrada en calor por una molestia, mientras que el defensor del Tottenham chocó brutalmente contra su propio arquero y salió llorando. Scaloni también pierde a Lautaro Martínez por 15 días.

Apenas faltan dos meses para que la pelota comience a rodar en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, pero las noticias que llegan desde Europa encendieron todas las luces rojas en el predio de Ezeiza. En una misma jornada de la Premier League inglesa, la Selección argentina que dirige Lionel Scaloni vio cómo dos de sus máximos referentes y pilares defensivos caían lesionados, generando un clima de profunda incertidumbre y preocupación.

Emiliano “Dibu” Martínez y Cristian “Cuti” Romero encendieron las alarmas casi en simultáneo, obligando al cuerpo técnico nacional a seguir el minuto a minuto de sus evoluciones médicas a la espera de los partes oficiales.

Dibu Martínez: dolor en la entrada en calor y baja de última hora

El primer gran susto llegó desde el estadio del Aston Villa. En los minutos previos al duelo de los “Villanos” frente al Nottingham Forest, las cámaras captaron a Emiliano Martínez realizando evidentes muecas de dolor en su pierna mientras ejecutaba la habitual rutina de remates precompetitivos.

Tras unos minutos de incertidumbre y una rápida consulta con el cuerpo médico y técnico de su club, se tomó una decisión drástica por precaución: el “Dibu” abandonó el campo de juego, quedó descartado para el once inicial y ni siquiera integró el banco de suplentes. A la espera de los estudios, su futuro inmediato es una gran incógnita.

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El drama del Cuti Romero: un choque violento y lágrimas

La pesadilla albiceleste se completó en el Stadium of Light. El Tottenham Hotspur, que atraviesa una severa crisis y cayó a la zona de descenso directo, se enfrentaba al Sunderland. En ese contexto de máxima presión, y cuando los “Spurs” ya perdían 1 a 0, ocurrió el dramático accidente.

Tras un pelotazo largo, Cristian Romero cubría la posición ante el asedio del delantero Brian Brobbey. El atacante del Sunderland empujó al argentino, provocando que el “Cuti” perdiera el equilibrio y chocara de frente y de manera muy violenta contra su propio arquero, Antonin Kinsky.

El impacto dejó al defensor cordobés tendido en el césped. Luego de ser atendido, Romero debió abandonar la cancha rengueando y visiblemente desconsolado, envuelto en llanto, una imagen que paralizó los corazones de todos los hinchas argentinos.

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La enfermería se llena: Lautaro Martínez también es baja

Para sumar más dolores de cabeza en esta recta final hacia el Mundial, el cuerpo técnico ya venía de confirmar el contratiempo de otro indiscutido: Lautaro Martínez.

El delantero del Inter de Milán, que venía de recuperarse de un desgarro y había facturado por duplicado frente a la Roma, se resintió de esa misma molestia muscular. Según las estimaciones desde Italia, el “Toro” tendrá al menos 15 días de recuperación por delante.