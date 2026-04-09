Se confirmaron los últimos amistosos de la selección argentina Ambos partidos se jugarán en Estados Unidos a pocos días del comienzo de la cita mundialista. Las fechas y los rivales

La Selección argentina jugará los últimos dos amistosos internacionales en la previa del Mundial 2026. Este jueves se confirmó que Honduras e Islandia serán los rivales del campeón del mundo que querrá defender el trofeo en Estados Unidos, México y Canadá.

Ante Honduras el encuentro se llevará adelante el próximo 6 de junio en el Kyle Field de College Station, Texas, en el marco de la Fecha FIFA que servirá como preparación para ambas selecciones aunque el país caribeño no logró la clasificación.

Por otro lado, el combinado nacional se cruzará ante Islandia el 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. Este encuentro será el último compromiso del conjunto argentino antes de iniciar la defensa del título. Cabe destacar que el Mundial comenzará el 11 del mismo mes con el partido de México y Sudáfrica.

Previamente, el rival del segundo amistoso iba a ser Serbia pero se modificó por el país en el que enfrentó en el Mundial 2018, bajo la dirigencia de Sampaoli. Por su parte, Argentina jugará el primer cotejo mundialista el martes 16 de junio ante Argelia.

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Argentina de esta forma continúa preparando su calendario con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la cita mundialista, sumando rodaje y probando variantes en el plantel.