Congo le sacó un empate al Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 Igualaron 1-1 este miércoles en Hosuton por la primera jornada del Grupo K. Joao Neves convirtió para el seleccionado europeo, mientras que Yoane Wissa marcó para los africanos

Portugal y Cristiano Ronaldo no pudieron ante la República Democrática del Congo en la fecha 1 del Grupo K en el Mundial 2026: empataron 1-1 este miércoles en Houston.

Un gol de cabeza al borde del descanso de Yoane Wissa para Congo frustró este miércoles a la selección de Portugal y a Cristiano en su estreno mundialista. El gol del conjunto luso lo había marcado Joao Neves, también con la cabeza, en el minuto 6.

Los europeos, encabezados por Cristiano Ronaldo que empezó su sexto Mundial, quería demostrar su candidatura al título, pero Congo, que vuelve a la Copa del Mundo después de 52 años, los dejó con sabor a poco.