Austria venció a Jordania por la fecha 1 del Grupo J El equipo europeo se opuso por 3 a 1 al asiático e igualó en puntos a la selección argentina que venció por 3 a 0 a Argelia horas antes.

Luego de la victoria de la selección argentina ante Argelia por 3 a 0 con un hat trick de Messi, Austria hizo lo propio contra Jordania en el otro encuentro del Grupo J. El conjunto europeo derrotó al asiático por 3 a 1 para igualar en puntos a La Scaloneta. Austria será el próximo rival de Argentina el próximo lunes a las 14.

Romano Schmid abrió la cuenta para Austria a los 20 minutos del primer tiempo con un golazo, pero la respuesta jordana llegó rápido en el inicio del complemento, de la mano de Ali Olwan.

A los 31 minutos del segundo tiempo, un gol en contra de Yazan Alarab derivó en el 2-1 de los austríacos que pero sobre el final del encuentro, una mano de Saleem Obaid terminó en un penal que Arnautovic cambió por el 3-1 definitivo.

Ahora, Austria se medirá el próximo lunes 22, en Dallas y desde las 14, ante la Selección Argentina, en un duelo que definirá la cima del Grupo J, dado que ambos llegan con tres puntos en el bolsillo.

Para Jordania, en tanto, el próximo compromiso será el martes 23, a las 00, ante Argelia en San Francisco.