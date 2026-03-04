Coudet llegó a la Argentina y hoy asume como nuevo DT de River El entrenador aterrizó esta madrugada en Ezeiza y confesó que su llegada "se dio muy rápido". Firmará contrato hasta fines de 2027, dará una conferencia de prensa al mediodía y por la tarde dirigirá su primera práctica. Por el paro de la AFA, su debut se posterga para la semana que viene.

El mundo River amaneció este miércoles con nuevo comandante. Eduardo “Chacho” Coudet aterrizó esta madrugada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para convertirse oficialmente en el nuevo director técnico del plantel profesional, en reemplazo del cuerpo técnico saliente.

El exentrenador de Racing, Rosario Central y el Inter de Porto Alegre, entre otros, llegó en el vuelo AR1133 de Aerolíneas Argentinas proveniente de Madrid. En su primer contacto con la prensa y con los hinchas que lo esperaban en la terminal aérea, el “Chacho” no ocultó su sorpresa por la velocidad de las negociaciones.

“Sinceramente, tiempo atrás no me lo esperaba, pero se dio todo muy rápido. Estoy contento y agradecido con River y con toda la gente”, reconoció Coudet apenas pisó suelo argentino. “Fue un viaje largo, tengo que pasar por casa y voy para el Monumental”, agregó con su habitual espontaneidad.

Una agenda a contrarreloj

El primer día de Coudet al frente del Millonario no le dará respiro. Su cronograma para este miércoles marca una agenda intensa:

Mañana en Núñez: Se trasladará al estadio Monumental para reunirse con Stefano Di Carlo y la cúpula dirigencial. Allí pondrá la firma en su nuevo contrato, que lo vinculará con la institución hasta diciembre de 2027 , y realizará la sesión de fotos oficiales.

Se trasladará al estadio Monumental para reunirse con Stefano Di Carlo y la cúpula dirigencial. Allí pondrá la firma en su nuevo contrato, que lo vinculará con la institución hasta , y realizará la sesión de fotos oficiales. 11:45 hs – Presentación: Brindará su primera conferencia de prensa como DT de River en el Salón Auditorio del estadio.

Brindará su primera conferencia de prensa como DT de River en el Salón Auditorio del estadio. 17:00 hs – Primera práctica: Tras el almuerzo, regresará al predio de Ezeiza, el River Camp, para tener la primera charla de presentación con los futbolistas y dirigir su entrenamiento inicial.

Debut postergado por el paro

La crisis institucional que atraviesa el fútbol argentino le dará a Coudet una ventaja inesperada: una semana completa de trabajo antes de su primer partido oficial.

Debido a que la AFA confirmó el paro dirigencial que suspende la actividad entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, la fecha 9 del Torneo Apertura quedó postergada (se jugaría recién en mayo). De esta manera, el debut oficial del “Chacho” será el próximo jueves 12 de marzo a las 21:30, cuando River visite a Huracán en Parque Patricios por la décima jornada del campeonato.