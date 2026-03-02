La AFA define este martes si mantiene o levanta el paro del fútbol argentino La medida de fuerza fue anunciada la semana pasada y suspendería los partidos del jueves 5 al domingo 8 de marzo, correspondientes a la fecha 9 del Torneo Apertura, aunque los dirigentes podrían reconsiderar la decisión y dar marcha atrás.

El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se reunirá nuevamente este martes para resolver si mantiene o no el paro en el fútbol argentino, una medida que afectaría el desarrollo de la novena fecha del Torneo Apertura 2026.

Según lo informado en medios de Buenos Aires, los dirigentes podrían reconsiderar la decisión, que en principio iba a dejar a los hinchas sin partidos durante el fin de semana. La protesta estaba prevista desde este jueves 5 de marzo y se iba a extender hasta el domingo 8.

La medida de fuerza había sido definida la semana pasada, cuando los clubes argumentaron que la Justicia estaba interfiriendo en el funcionamiento del fútbol argentino en el marco de la investigación por una presunta evasión impositiva de la entidad.

El período elegido para el paro coincide con las fechas en las que Claudio Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fueron citados a declaración indagatoria por la supuesta apropiación indebida de impuestos y aportes de la seguridad social por más de 19.353 millones de pesos, una causa impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Sin embargo, el juzgado interviniente notificó a la AFA que la indagatoria a “Chiqui” Tapia y Toviggino será postergada. Y eso podría decantar en la decisión de los integrantes del Comité Ejecutivo de no llevar adelante el paro en esta fecha.

Cómo estaba programada la fecha 9

Jueves 5 de marzo

19.00 Gimnasia (M) – Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)

19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)22.00 Unión – Talleres (Zona A)

22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)

17.00 Estudiantes (RC) – Instituto (Interzonal)

19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

21.30 Racing – Huracán (Zona B)

21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)