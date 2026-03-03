Cumbre clave en AFA: los dirigentes se reúnen para definir si se levanta el paro en el fútbol argentino Los representantes de los 30 clubes de la Liga Profesional mantendrán un encuentro decisivo esta tarde en la AFA. Deberán resolver si se disputa o no la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, tras la medida de fuerza impulsada por "Chiqui" Tapia a raíz de una citación judicial por presuntas irregularidades fiscales.

El futuro inmediato de la pelota en el país se define en las próximas horas. Esta tarde, los dirigentes de los 30 equipos que integran la máxima categoría del fútbol argentino protagonizarán una reunión de emergencia en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para destrabar el conflicto que mantiene en vilo a los hinchas: el paro convocado para la novena fecha del Torneo Apertura 2026.

Según información recabada por la Agencia Noticias Argentinas, la intempestiva medida de fuerza fue impulsada directamente por el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia. El detonante del conflicto fue la decisión de la Justicia de citar a declaración indagatoria a las principales autoridades de la AFA, incluido el propio Tapia, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades fiscales.

La defensa de la AFA y las críticas a ARCA

Desde el ente rector del fútbol argentino rechazaron de plano las acusaciones y salieron al cruce de la investigación. En su defensa, la AFA remarcó que en la actualidad “no existe deuda exigible” y aseguró que los pagos que hoy son cuestionados por la Justicia fueron realizados de manera voluntaria y antes de que operaran sus respectivos vencimientos.

Asimismo, la casa madre del fútbol aclaró que su postura ya fue formalmente presentada ante los tribunales y que el expediente se encuentra a la espera de una resolución por parte de la Cámara de Apelaciones.

MIRA TAMBIÉN La AFA define este martes si mantiene o levanta el paro del fútbol argentino

En un tono de fuerte malestar institucional, desde la AFA apuntaron los cañones contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Acusaron al organismo de intentar “transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario”, lo que consideran una maniobra de presión infundada que motivó la suspensión momentánea de las actividades deportivas.

Los hinchas, mientras tanto, aguardan la resolución de la cumbre dirigencial para saber si este fin de semana habrá fútbol o si los estadios permanecerán con las puertas cerradas.