En la despedida de Gallardo, River derrotó a Banfield La última función del Muñeco en el Monumental fue con algo de alivio, tras un presente incómodo y demasiadas derrotas acumuladas. Martínez Quarta, Driussi y Joaquín Freitas le dieron el triunfo a los de Núñez. Mauro Méndez igualó transitoriamente para el Taladro.

Por la fecha 8 del Torneo Apertura, River le ganó a Banfield por 3 a 1 en el Monumental, en la despedida de Marcelo Gallardo, quien le puso fin a su segundo ciclo al frente del equipo. Esta vez con menos éxito que el anterior pero con el mismo cariño del público por los logros obtenidos.

Luego de la ovación a Marcelo Gallardo, la gente de River recibió al equipo con el famoso e hiriente “Jugadores…”. Sin embargo, la exigencia no fue un peso para el Millonario que empezó el partido con un gol desde el vestuario. A los 12 minutos, un tiro libre sobre el área de Subiabre y Lucas Martínez Quarta que cabeceó Martínez Quarta a la carrera a la derecha de Sanguinetti para ir a abrazarse con su entrenador.

Sin embargo, no todas serían flores para los de Núñez. Sobre el final del primer tiempo, Perrotta tiró un centro desde la izquierda para que Mauro Méndez toque ante Beltrán y empate el partido. Pero hubo suspenso. Primero, la jugada es anulada por supuesto offside, que luego el VAR convalidó.

De todos modos, River pegó de nuevo en el arranque del complemento. Antes del minuto, Subiabre definió al palo derecho de Sanguinetti y Driussi no perdonó tras el rebote. 2 a 1 y a festejar con Gallardo.

A los 12 del complemento llegó la tranquilidad. Centro de Galván desde la izquierda y Joaquín Freitas la empujó ante Sanguinetti para el tercero riverplatense. El pibe metió su primer gol en Primera División.

De ahí hasta el final el partido no tuvo más peso. El hincha de River se dedicó a agradecerle este nuevo paso al Muñeco y los jugadores se enfocaron en el abrazo final. Al margen de lo sentimental, el equipo cortó algunas rachas negativas que lo perseguían y busca volver a ser protagonista en el Apertura.