Hackeo a la AFA: enviaron correos institucionales con falsas denuncias sobre el arbitraje ante Egipto La Asociación del Fútbol Argentino fue víctima de un ciberataque. Desde una cuenta oficial se mandaron mensajes a periodistas acreditados cuestionando al juez del encuentro y elogiando a la selección africana. La entidad desmintió el comunicado y anunció medidas de seguridad.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó haber sido víctima de un severo ciberataque luego de que se difundieran correos electrónicos desde sus cuentas oficiales cuestionando el arbitraje del francés François Letexier, quien impartió justicia en el tenso duelo de octavos de final donde la Selección argentina eliminó a Egipto del Mundial 2026.

Según reportó la Agencia Noticias Argentinas, el polémico comunicado fue enviado desde una casilla vinculada a AFA Medios a un nutrido grupo de periodistas acreditados. El texto, que rápidamente encendió las alarmas, incluía afirmaciones temerarias como: “Argentina no ganó. La victoria fue arrebatada por decisiones arbitrales corruptas”.

El hecho se produjo en un contexto de constantes reclamos por parte de la delegación egipcia sobre la actuación del árbitro, a pesar de que las imágenes y repeticiones oficiales de las jugadas clave no evidenciaron ninguna dirección tendenciosa. Fuentes internas de la entidad madre del fútbol argentino revelaron que el hackeo habría sido perpetrado por un grupo de piratas informáticos egipcios, quienes previamente habían ofrecido en foros clandestinos bases de datos con correos, contraseñas y direcciones IP robadas a la AFA.

“Decisiones corruptas” y tintes políticos

Los periodistas que recibieron el correo se encontraron con un mensaje que no solo atacaba al arbitraje, sino que también ensalzaba a la escuadra africana por su “absoluto honor, pasión y dominio táctico”. El tono del texto escaló hasta convertirse en una amenaza directa: “Si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes”.

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Además, el mensaje apócrifo cruzó la línea deportiva al incluir acusaciones con tintes geopolíticos, asegurando que Egipto sufrió un arbitraje perjudicial “por apoyar a Palestina”. El correo concluía con una fuerte consigna: “Los faraones siempre se alzan. No olvidamos. No perdonamos”. Llamativamente, varias de las expresiones vertidas en el texto coincidían con las declaraciones públicas que el entrenador egipcio, Hossam Hassan, y el jugador Mostafa Ziko realizaron a la prensa tras la derrota.

La postura oficial y el foco en Suiza

Ante la inminente viralización del hecho, la AFA emitió una aclaración urgente. La entidad explicó que el correo no fue “generado ni autorizado” por su equipo de comunicación y solicitó a todos los destinatarios desestimar su contenido.

A través de un reporte oficial, desde la calle Viamonte informaron que se detectó el “posible envío” desde una cuenta institucional vulnerada, por lo que los equipos técnicos ya se encuentran analizando el alcance del acceso no autorizado y trabajando “para esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas de seguridad necesarias”.

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Mientras en las oficinas se lidia con el ciberataque, en el búnker de Estados Unidos las autoridades y el cuerpo técnico del seleccionado argentino intentan aislarse del ruido mediático. Toda la atención del plantel que conduce Lionel Scaloni está puesta exclusivamente en el duelo de cuartos de final frente a Suiza, con la ilusión intacta de meterse entre los cuatro mejores del mundo por segunda copa consecutiva.