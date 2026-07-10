Scaloni perfila el once titular para el cruce de cuartos ante Suiza: las dudas y las certezas Tras la agónica victoria frente a Egipto, el entrenador de la Selección argentina comenzó a diagramar el equipo. Paredes, Tagliafico y Julián Álvarez se encaminan para ir desde el arranque, mientras persiste la incógnita en el lateral derecho y el mediocampo.

La Selección argentina se prepara para dar un nuevo paso en el Mundial 2026. Tras la épica remontada en octavos de final, el entrenador Lionel Scaloni encabezó una serie de prácticas en espacios reducidos y ya comienza a definir la alineación titular que se medirá ante Suiza por los cuartos de final, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del certamen por segunda copa consecutiva.

El choque decisivo frente al combinado europeo se disputará este sábado 11 de julio a las 22:00 (hora argentina). Allí, la Albiceleste buscará mantener su primera valla invicta en la fase eliminatoria de esta Copa del Mundo y asegurarse disputar la totalidad de los encuentros del torneo (ocho en total, debido a la nueva instancia de dieciseisavos de final).

Los que se ganaron su lugar

El sufrido triunfo por 3 a 2 ante Egipto dejó conclusiones importantes para el cuerpo técnico. Según trascendió tras los entrenamientos, tres de los futbolistas que ingresaron frente al conjunto africano habrían asegurado su permanencia en el once inicial:

Leandro Paredes: Fue la gran figura silenciosa. Aportó claridad en la distribución durante el primer tiempo y realizó un quite providencial en el segundo que permitió sostener el envión anímico del equipo cuando el partido estaba igualado.

Fue la gran figura silenciosa. Aportó claridad en la distribución durante el primer tiempo y realizó un quite providencial en el segundo que permitió sostener el envión anímico del equipo cuando el partido estaba igualado. Nicolás Tagliafico: Aunque sufrió en la marca frente a la velocidad del extremo Haissem Hassan, compensó con un enorme despliegue ofensivo, lanzando centros punzantes y fabricando el penal que inició la remontada.

Aunque sufrió en la marca frente a la velocidad del extremo Haissem Hassan, compensó con un enorme despliegue ofensivo, lanzando centros punzantes y fabricando el penal que inició la remontada. Julián Álvarez: A pesar de que aún no logró amigarse con la red, su innegable sacrificio en la presión y el desgaste a la defensa rival lo mantienen como una pieza fundamental para el esquema del oriundo de Pujato.

Las incógnitas tácticas

Como es habitual en el ciclo Scaloni, algunas posiciones mantienen una competencia abierta que se definirá a último momento. La principal duda se sitúa en el lateral derecho: Nahuel Molina comenzó el certamen como titular indiscutido, pero el gran ingreso de Gonzalo Montiel —quien asistió a Lionel Messi para el gol del empate parcial— lo posiciona con fuertes chances de saltar al campo de juego desde el inicio.

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Por otro lado, el cuerpo técnico evalúa realizar un ajuste físico en el sector izquierdo del mediocampo. Nicolás González cuenta con grandes posibilidades de ingresar para aportar su característico ida y vuelta, una dinámica que el equipo nacional extrañó por pasajes en su última presentación.

El entrenador tendrá una última sesión de entrenamiento este viernes a las 20:30 (hora argentina), donde terminará de despejar los interrogantes y plasmará el equipo definitivo que buscará la clasificación a las semifinales.