La noticia sobre la ausencia de Ángel Di María el próximo viernes en el partido de Rosario Central ante Sarmiento, donde el club tenía previsto un homenaje para él y para Giovanni Lo Celso, disparó múltiples reacciones. Incluso, la del propio futbolista que respondió un posteo de redes sociales: “Qué manera de hacer campaña en contra mía. Porque no se la agarran con los que no quieren que vuelva”.

El futbolista había respondido el llamado de la directiva, quien lo invitaba al juego del próximo viernes, pero se excusó sobre la posibilidad de asistir. En tanto, Lo Celso había confirmado su presencia.

Esa situación motivó muchos mensajes en las redes sociales en las que se criticaba la actitud del futbolista. Los cuestionamientos llegaron hasta Di María y Angelito respondió.

Hace poco tiempo, su esposa Jorgelina Cardozo había contado detalles de la situación que envolvía a su deseo de regresar a Rosario: “Ángel hizo una pausa en tomar decisiones porque quería enfocarse solo en la Copa América, fue muy fuerte todo lo que nos pasó y las ofertas obviamente empiezan a caer de todos lados otra vez. Parece que tiene 20, le llueven ofertas como a los 23″, señaló.

Y agregó: “Es un tema a analizar, él sabe que yo voy a bancar lo que él decida. Es un tema muy delicado que en realidad nunca hablé porque están en el medio mis hijas. No es pavada, la gente sabe la mitad, pasaron cosas que no se saben. Es un tema heavy. Es muy delicado. Entonces lo que él decida, él sabe que voy a estar, decida lo que decida, voy a ir atrás de él como lo hice siempre. Pero no sabemos, por mis hijas te juro que no se habló nada. Hizo una pausa”.