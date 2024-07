Di María ratificó su retiro de la Selección y se emocionó: “Leo dijo que querían llegar a la final por mí” El rosarino de 36 años confirmó que el partido del próximo domingo por el título de la Copa América será el último de su carrera con la camiseta de Argentina y reveló cómo fue la arenga de Messi previa a Canadá. En Central crece la ilusión de volver a verlo en el club y esta semana podría haber novedades.

Ángel Di María ratificó que la final del próximo domingo por la Copa América 2024 será su último partido oficial con la camiseta de la selección argentina, se emocionó hasta las lágrimas al hablar sobre la arenga previa a la semifinal con Canadá que hizo Lionel Messi y deslizó que, pase lo que pase en Miami, se va por la puerta grande. Al mismo tiempo, en Rosario crece la expectativa entre los hinchas de Central porque esta semana podría haber novedades de su regreso a Arroyito.

“No estoy listo para mi último partido con la selección, pero es el momento. Lo soñé de esta manera y se me terminó dando, llegando a una nueva final. Mis compañeros ya saben que no hay vuelta atrás, que ya está decidido. Apoyan la decisión que tomé”, respondió Fideo después del triunfo del equipo de Lionel Scaloni sobre los canadienses, el martes en Nueva Jersey, cuando le consultaron si había alguna chance de modificar su decisión respecto al retiro del seleccionado.

Con esa frase, contundente, despejó cualquier tipo de duda y reconfirmó lo que anunció tiempo atrás: a Di María le queda solo un partido con la camiseta albiceleste, aunque se siente “vigente” y lo demostró en la cancha en las semifinales con un gran rendimiento.

“Creo que me puedo ir por la puerta grande. He hecho todo para irme por esa puerta. Entregué todo para irme por esa puerta. Yo solamente trabajo, hago el trabajo que tengo que hacer. Intento hacer lo mejor posible siempre. Di la vida siempre por esta camiseta. Hubo veces que no me tocó. Esta vez me empezó a tocar últimamente”, expresó el ex Central, Real Madrid, PSG y Benfica, entre otros equipos.

En medio de una noche de emociones fuertes, Angelito se quebró al hablar de la arenga previa a salir a la cancha que dio el capitán Messi: “Estoy agradecido a todos los que me apoyaron siempre, a mi familia y a esta camada que me dio todo. Hoy antes de salir a la cancha, Leo (Messi) dijo que querían llegar a la final por mí y eso me llenó de orgullo. Tener esa posibilidad de poder lograr todo lo que logré en este último tiempo con todos ellos para mí es un orgullo”.

“Yo me siento vigente para seguir pero creo que es el momento indicado. Ya está. Di todo lo que tenía que dar. Queda un partido solamente, dejé la vida por esta camiseta y creo que es el momento perfecto para decir adiós. Está decidido. No hay vuelta atrás”, concluyó el campeón del mundo y del continente.

La ilusión canalla

El domingo Di María tendrá su “last dance” con la camiseta de la selección argentina pero seguirá jugando al fútbol y en ese punto aparece Rosario Central como uno de sus posibles destinos, una novela que deberá resolverse en las semanas que le quedan a julio. Angelito ya no tiene contrato con Benfica y recibió una oferta del fútbol turco, pero hubo señales positivas que permiten pensar en su vuelta a Arroyito.

Incluso, en los pasillos canallas crece la expectativa porque esta semana, más precisamente el viernes 12, vence el plazo para presentar la lista de jugadores disponibles para jugar los 16avos de final de la Copa Sudamericana, donde Central jugará contra el Inter de Porto Alegre, los martes 16 y 23 de julio.

En el reglamento de la Copa Sudamericana 2024 la presentación de la lista de buena fe para los repechajes de octavos de final tiene que ser enviada antes del viernes 12, a las 18. Y luego hay tiempo hasta el lunes 15 para terminar los detalles de la incorporación si es necesario en caso de que sea una incorporación “provisional”.

Es decir que, si Di María decide volver a Rosario, el club debe inscribirlo dentro de esos plazos para la serie contra el equipo de Eduardo Coudet. Por eso en estos días aumentó la expectativa canalla. Por los tiempos, está claro que Fideo llegaría para la revancha y no para la ida, que será solo 48 horas después de la final de Copa América. De lo contrario, recién podrá sumarlo para los octavos siempre y cuando los de Russo pasen de ronda.