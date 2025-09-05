“Dios te bendiga”: el encuentro de Charly García con Messi, De Paul y el “Chiqui” Tapia El artista fue a ver a la selección argentina al estadio Monumental y, tras la victoria sobre Venezuela en el que fue el último partido de Leo por Eliminatorias, compartió un momento con el capitán, el presidente de la AFA y el actual volante del Inter Miami

En una noche colmada de emoción por el último partido de Lionel Messi como parte de la selección argentina en el país, numerosas estrellas y personajes públicos dieron el presente en el Monumental para presenciar el histórico momento.

Entre ellas, destacó la presencia de la leyenda del rock Charly García, quien disfrutó de la victoria de Argentina desde una de las privilegiadas plateas. Durante la noche del jueves, distintas imágenes del músico circularon por las redes sociales.









Una vez finalizado el encuentro entre Argentina y Venezuela, con una gran victoria del seleccionado de Lionel Scaloni, García protagonizó un especial momento junto al ovacionado de la noche y otros jugadores presentes.

Tanta fue la emoción del músico por conocer a Messi, que incluso lo esperó a la salida del Monumental para poder saludarlo de cerca. Por su parte, el futbolista no dudó en parar a estrechar su mano. “Dios te bendiga”, le dijo Charly a Leo.

Luego de compartir unas palabras, Messi, Rodrigo de Paul y “Chiqui” Tapia sellaron su encuentro con una foto juntos donde se puede apreciar la buena onda entre todos y la emoción del artista.

Charly García siguió el partido de Argentina en uno de los palcos del Monumental.