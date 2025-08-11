Disturbios tras Atlético–Central: el ministro Agüero Gamboa defendió el operativo y confirmó reunión con la cúpula de seguridad El regreso del público visitante al estadio Monumental “José Fierro” dejó un saldo de tensión y destrozos. Tras el empate entre Atlético Tucumán y Rosario Central, se registraron incidentes en la avenida Juan B. Justo, con piedrazos, vidrios rotos y corridas, en un episodio que generó críticas al operativo policial.

Videos difundidos en redes sociales, como en la cuenta @derosarioydecentralok, muestran un colectivo con los vidrios destrozados. Según la publicación, el problema se habría originado porque no se respetaron los tiempos de salida de ambas parcialidades, lo que derivó en enfrentamientos. “Era cantado que iba a pasar en plena avenida. Todos piedrazos a los bondis hasta que empezamos a bajar y se fueron. Esto empaña la fiesta y empieza a bajar la posibilidad de que los clubes puedan llevar visitantes”, denunció la cuenta.

Testigos presenciales, como Enzo Sánchez, hincha de Atlético, aseguraron que varios micros con simpatizantes comunes de Rosario Central salieron por avenida Juan B. Justo sin escolta policial. “Desde la Chile hasta la Italia fueron agredidos con cascotes y ladrillos que destrozaron vidrios. A mí casi me impacta un ladrillo que rebotó en un micro”, relató.

Sánchez agregó que algunos hinchas visitantes descendieron de los ómnibus para agredir a personas que encontraban a su paso. “Espantoso y vergonzoso el final del operativo; no pasó una tragedia de milagro”, lamentó. El saldo: colectivos huyendo a toda velocidad, proyectiles cruzando el aire y escombros aún visibles en la zona.

Consultado por la prensa, el ministro de Seguridad de Tucumán, Eugenio Aguero Gamboa, aseguró que no se recibieron denuncias formales por el hecho y destacó que la Policía actuó “muy bien” en el operativo. ¨por su parte el jefe de policía Joaquín Girvou dijo que se realizó el control antes y se pudo controlar la situación. “Tenían muchas bebidas para montar un descontrol, eso no lo vamos a permitir”

En la mañana de hoy, se realizó en la Casa de Gobierno una reunión encabezada por el gobernador y la cúpula mayor de seguridad para analizar lo sucedido y evaluar medidas para futuros encuentros deportivos con público visitante.