Eugenio Agüero Gamboa: “El partido se desarrolló con normalidad” El Primer Mandatario provincial recibió al ministro, jefe de Policía, jefes de Infantería, jefe del grupo Cero, Regional, D3, Jefe sección Canes y caballería en su despacho de Casa de Gobierno.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, con quien evaluó el operativo de seguridad desplegado por la Policía de Tucumán durante el partido disputado entre Atlético Tucumán y Rosario Central.

Durante la reunión, el titular de la cartera de Seguridad informó al mandatario provincial sobre las medidas implementadas desde el ingreso de los simpatizantes visitantes a la provincia. “Desde el puesto fronterizo de Las Cejas, los colectivos fueron escoltados por la Policía de Tucumán hacia la capital”, explicó Agüero Gamboa.

En ese mismo puesto de control, personal de la Unidad Regional Este procedió al secuestro de diversos elementos prohibidos, entre ellos bebidas alcohólicas en botellas de vidrio y cartón, armas blancas y objetos contundentes aptos para arrojar. “Fueron todos requisados en ese lugar”, indicó el ministro.

Una vez conformada la cápsula de seguridad, los vehículos fueron trasladados hasta el denominado Pasaje Atlético. Allí descendieron los simpatizantes de Rosario Central, quienes iniciaron el ingreso al estadio atravesando los cinco anillos de seguridad dispuestos por la fuerza policial. “Uno a uno, sin gorra y con entrada en mano, comenzaron a ingresar al estadio sin inconvenientes”, precisó.

El partido se desarrolló con normalidad, conforme a lo previsto por el operativo. Se establecieron zonas de separación entre ambas parcialidades y se aplicaron medidas preventivas específicas, teniendo en cuenta los antecedentes de violencia vinculados a sectores de la hinchada visitante. “La salida también fue rápida y ordenada”, destacó el funcionario.

Sin embargo, Agüero Gamboa confirmó que se registró una situación aislada cuando tres colectivos se detuvieron y algunos pasajeros descendieron sin autorización. “No sabemos cuál fue la intención de estas personas. Debían permanecer en los vehículos y seguir rumbo a su provincia”, manifestó. Ante esta situación, la Policía de Tucumán, con intervención de sus cinco grupos de infantería, actuó rápidamente y logró reestablecer el orden en un lapso aproximado de diez minutos. “Estas personas arrojaron piedras hacia el personal policial, que debió realizar algunos disparos disuasivos para garantizar el reembarque”, sostuvo.

El ministro aseguró que los colectivos fueron escoltados hasta el puesto de Las Cejas y que no se registraron más incidentes en el trayecto. “Quiero dejar en claro que no hubo enfrentamientos entre las hinchadas de Atlético Tucumán y Rosario Central”, afirmó.

Por último, informó que se secuestraron pequeñas dosis de estupefacientes y que se dio intervención a la Justicia. “También queremos dejar en claro que aquí no se permitirá que las hinchadas actúen por fuera de la ley”, concluyó.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, informó que el operativo desplegado durante el encuentro entre Atlético Tucumán y Rosario Central se desarrolló según lo previsto por el Ministerio de Seguridad.

“Se requisó a todas las personas con personal masculino y femenino. El ingreso a la cancha se realizó con entrada y documento en mano, sin gorras, en silencio y bajo el sistema Tribuna Segura”, detalló.

Girvau confirmó la aprehensión de cuatro personas por resistencia a la autoridad y una con prohibición de ingreso a estadios. También destacó que se gestionó el acceso a la platea para una familia con niños, y que los hinchas sin entradas pudieron ingresar tras la intervención de los clubes.

“La salida se desarrolló con total normalidad, sin destrozos. Tuvimos hechos puntuales que ya fueron denunciados, pero no empañaron el operativo”, señaló.

Por último, remarcó: “En Tucumán no van a hacer lo que quieran. Hay una fuerza policial que garantiza el respeto a las normas y al deporte”.

Fuente Comunicación Tucumán