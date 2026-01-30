Djokovic le ganó a Sinner en un partidazo y jugará la final con Alcaraz El serbio venció tras cuatro horas de partido y resistencia en cinco sets (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4). El próximo domingo será su gran oportunidad para conseguir su 25º título de Grand Slam

Novak Djokovic lo hizo de nuevo. En un partido que rozó la épica y la resistencia física absoluta, el serbio derrotó a Jannik Sinner por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 para meterse en su undécima final del Australian Open. En la cita máxima lo espera Carlos Alcaraz, configurando la final soñada por el mundo del tenis.

El Rey de Melbourne Park demostró que su vigencia no entiende de calendarios. Tras empezar set abajo frente a un Sinner que parecía encaminado a repetir el título, Novak sacó a relucir su mentalidad de acero.

El punto de quiebre fue el cuarto set, donde el serbio ajustó su servicio y comenzó a castigar los desplazamientos del italiano, quien terminó cediendo ante el desgaste físico y la presión de un Djokovic que no falló en los momentos calientes del quinto parcial.

La final soñada del otro lado de la red estará Carlos Alcaraz. El murciano llega a la final tras haber superado otra batalla histórica en semifinales ante Alexander Zverev, en un encuentro que superó las 5 horas de juego. Será la primera final en Australia para “Carlitos”, quien buscará arrebatarle el trono al serbio en su jardín predilecto.

La gran final entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se disputará este domingo 1 de febrero. La acción comenzará a las 05.30 (hora argentina) en la imponente Rod Laver Arena.

El duelo no solo define al campeón de Oceanía: Djokovic busca ampliar su leyenda con el Grand Slam número 25, mientras que Alcaraz intentará consolidar su puesto como número 1 del mundo ganando el único grande que le faltaba en su currículum de finales.