Scaloni se reunió con Simeone por la “Finalissima” y cenó con los campeones El DT de la Selección visitó al entrenador del Atlético de Madrid. El "Cholo" expresó su preocupación por la cesión de futbolistas en una etapa clave de la temporada europea. Luego, hubo cena de camaradería con el plantel.

Lionel Scaloni continúa con su gira europea ultimando detalles para el próximo gran desafío de la Selección Argentina. Este jueves, el entrenador campeón del mundo protagonizó un encuentro clave en Madrid con su par del Atlético, Diego “Cholo” Simeone, con la mira puesta en la Finalissima ante España, programada para el viernes 27 de marzo de 2026 en el estadio de Lusail, en Doha.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el cónclave entre los estrategas argentinos tuvo como eje central la disponibilidad de los jugadores. Simeone, si bien mantiene una excelente relación con el cuerpo técnico nacional, habría expresado su descontento y preocupación por el momento del calendario en el que se disputará el título intercontinental.

El reclamo del “Cholo”

El Atlético de Madrid atraviesa una fase decisiva. Para fines de marzo, el equipo “colchonero” estará disputando la fecha 30 de La Liga, los octavos de final de la Champions League y se preparará para la final de la Copa del Rey en abril.

El problema para Simeone es numérico y cualitativo: cuenta en su plantel con seis futbolistas argentinos con chances claras de ser convocados: Julián Álvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone y Juan Musso.

A esto se suma que, al enfrentarse a España, el Atlético también podría perder a sus figuras locales (Marcos Llorente, Robin Le Normand, Pablo Barrios, Álex Baena y Marc Pubill). En total, Simeone podría quedarse sin diez habituales titulares en pleno cierre de temporada.

Cena con la “Scaloneta”

Tras la reunión técnica con Simeone, la jornada tuvo un cierre más distendido. Lionel Scaloni, junto a miembros de su cuerpo técnico, compartió una cena con varios de sus dirigidos que militan en el club madrileño.

La imagen del encuentro, que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró el buen clima interno del grupo. Sin embargo, hubo dos ausencias notables en la mesa: no estuvieron presentes ni Giuliano Simeone ni Nahuel Molina.