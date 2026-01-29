La reacción viral de Santiago Ascacíbar en el palco: ¿gritó el gol de Estudiantes contra su nuevo club? El "Ruso", flamante refuerzo de Boca, vivió una noche incómoda en el estadio UNO. Las cámaras lo captaron en el momento exacto del gol del Pincha y el video encendió la polémica: ¿lo traicionó el corazón?

El fútbol argentino regala situaciones insólitas y la noche del miércoles en La Plata no fue la excepción. La victoria de Estudiantes sobre Boca Juniors dejó mucha tela para cortar en lo deportivo, pero todas las miradas se desviaron hacia uno de los palcos del estadio UNO, donde se encontraba Santiago Ascacíbar.

El “Ruso”, cuya transferencia desde el club platense hacia el “Xeneize” sacudió el mercado de pases en las últimas horas, asistió al encuentro para ver a sus nuevos compañeros enfrentarse, paradójicamente, al club de sus amores.

Un gesto instintivo

El mediocampista compartió la velada junto a su nuevo compañero, el delantero Miguel Merentiel. Sin embargo, la tranquilidad del palco se rompió antes de los 30 minutos del primer tiempo.

Cuando el defensor central Núñez conectó una pelota parada y marcó el 1-0 parcial para el “Pincha”, las cámaras de la transmisión oficial (ESPN) se quedaron con la reacción de Ascacíbar. En las imágenes, que rápidamente se volvieron virales en redes sociales, se percibe un movimiento corporal instintivo del volante: un amague de festejo y un grito que parece escaparse de su boca antes de “frenarse” al recordar su actual situación contractual.

