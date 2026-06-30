Ecuador denunció maniobras antideportivas antes del duelo con México y presentó un reclamo a la FIFA La Federación Ecuatoriana de Fútbol explicó que la delegación sufrió demoras en su traslado y una ruidosa concentración de hinchas mexicanos frente al hotel donde se hospeda el plantel. El organismo pidió garantías para preservar la integridad de jugadores, cuerpo técnico e hinchas

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) presentó este martes un reclamo formal ante la organización del Mundial por una serie de situaciones que, según denunció, afectaron a la delegación en la previa del partido de dieciseisavos de final frente a México.

Según detalló la FEF, el plantel arribó el lunes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y debió afrontar un traslado de más de tres horas hasta el hotel de concentración, ubicado en la zona de Santa Fe, al oeste de la Ciudad de México.

La federación también denunció que, una vez instalado el equipo, un numeroso grupo de simpatizantes mexicanos se concentró frente al hotel con el objetivo de alterar el descanso de los futbolistas. De acuerdo con testigos, los aficionados utilizaron motocicletas, trompetas, bombos, equipos de sonido, bocinas de automóviles y cánticos para generar un fuerte nivel de ruido durante varias horas.

A través de un comunicado oficial, la entidad sostuvo que los hechos registrados tras la llegada del seleccionado a la capital mexicana “distan mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un Mundial de fútbol debería representar”.

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Además, expresaron que la policía intentó dispersar la concentración, aunque las manifestaciones continuaron hasta la madrugada de este martes. Frente a esta situación, la FEF solicitó la intervención de las autoridades para garantizar la seguridad de la delegación.

“Por ello, la FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas”, expresó el organismo.

Finalmente, la federación manifestó su deseo de que lo ocurrido no tenga impacto en el desarrollo deportivo del encuentro y apeló al espíritu de convivencia que promueve la Copa del Mundo.

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“Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a la Copa del Mundo”, concluyó el comunicado.