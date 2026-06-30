Noruega eliminó a Costa de Marfil y tendrá un cruce de peso con Brasil El equipo europeo venció 2 a 1 a Costa de Marfil en Dallas con un gol decisivo del delantero del Manchester City.

Noruega sufrió pero venció por 2-1 a Costa de Marfil en Dallas, con gol agónico de Erling Haaland, y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. Su próximo rival será nada menos que Brasil, que derrotó a Japón durante este lunes.

Antonio Nusa fue el encargado de abrir el partido para los noruegos a los 38 minutos del primer tiempo, pero luego Amad Diallo lo empató -con otro golazo- en la segunda mitad y le puso suspenso a la definición.

Erling Haaland volvió a ser el héroe de Noruega. El goleador del Manchester City -quien había tenido pocas intervenciones en el encuentro- aprovechó una asistencia de Patrick Berg, la empujó y selló el 2-1 definitivo a 5 minutos del final.

El equipo africano venía de derrotar a Ecuador por 1 a 0 en la primera fecha del Grupo E gracias al gol agónico de Amad Diallo. Luego, perdieron 2 a 1 ante Alemania y en la última jornada vencieron 2 a 0 a Curazao asegurando, de esta forma, el segundo puesto del grupo. Era la primera vez en su historia que superan la fase de grupos.

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Por otro lado, los vikingos también comenzaron con el pie derecho en el Grupo I, goleando 4 a 1 a Irak gracias a un doblete de su figura Erling Haaland. En la fecha 2 derrotaron 3 a 2 a a Senegal y se aseguraron la clasificación a 16avos. En la tercera jornada, y con descanso de la mayoría de sus titulares, cayeron 4 a 1 ante Francia.

Después de ganar un mano a mano por primera vez en su historia irán por Brasil, con el sueño de seguir haciendo historia.