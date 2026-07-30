El árbitro de la final rompió el silencio y confirmó lo que habló con Messi El esloveno Slavko Vinčić hizo su primera aparición luego de retirarse del arbitraje de forma profesional. Contó cómo se portó el capitán de la selección argentina y agradeció a toda la federación de su país por el respaldo tras el último encuentro

Luego de ponerle fin a su carrera como árbitro profesional, Slavko Vinčić realizó su primera aparición pública tras la final del Mundial entre Argentina y España. El esloveno reveló sus sensaciones y agradeció el apoyo que le dio la federación de su país tras el último partido de la cita. Además, contó una de las charlas que tuvo con Lionel Messi durante la final.

En una entrevista con el medio Sport, el ahora ex árbitro aseguró que la designación lo tomó por sorpresa pero que lo llenó de orgullo: “Al principio me sorprendí. Pero luego sentí orgullo por nuestro equipo, que iba a representar a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo. Y, por supuesto, también orgullo por la NZS y la organización arbitral”.

Por su parte, destacó el vínculo que formó durante la competencia con sus asistentes Tomaž Klančnik y Andraž Kovačić: “A lo largo de todos estos años, nos hemos llegado a conocer bien, sabemos lo que piensa cada uno, cómo se siente y nos entendemos. Esa es la base del éxito. Hemos pasado muchos días juntos en hoteles, seminarios, preparativos, partidos. Para mí, son como una segunda familia y sin ellos, lo que hemos logrado no habría sido posible”.

Luego de analizar la final, reconoció que tuvo que administrar las emociones durante el encuentro: “Es la final del Mundial. Las mentalidades y las reacciones son diferentes, pero dada la importancia del partido, tenemos que entenderlo todo. El mayor reto, por supuesto, es gestionar todo de alguna manera durante el partido”.}

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A pesar de las críticas, el ex referí reveló que no tuvo “demasiados problemas” con el análisis posterior y afirmó: “Creo que la estrategia arbitral fue correcta”.

En la última parte de la charla, Vinčić habló de las conversaciones que tuvo con Lionel Messi dentro del campo de juego: “Lo dejo dentro de la cancha. Pero puedo decir que Messi se comportó de forma deportivamente correcta”, concluyó.

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