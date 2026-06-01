El sueño mundialista ya cuenta con su líder. Lionel Messi aterrizó en Kansas City durante la noche del domingo para integrarse a la concentración de la Selección Argentina de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, lo que marcará la sexta participación mundialista en su cuenta personal.

El astro rosarino llegó en un vuelo privado procedente de Miami, acompañado por Rodrigo De Paul. Con su arribo, sumado a las llegadas directas de Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Emiliano “Dibu” Martínez, el equipo nacional completó su nómina y ya se encuentra instalado en el Origin Hotel, el búnker elegido para hacer base durante el certamen.

El arribo de la delegación desde Buenos Aires

El mediodía del domingo había marcado la llegada del grueso del plantel que partió desde Ezeiza. En el vuelo de Aerolíneas Argentinas AR1978 —un número cargado de simbolismo mundialista para el país— viajaron 18 convocados: Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás González, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Cristian Romero, José Manuel López, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Thiago Almada.

La puesta a punto y el debut

Los entrenamientos formales inician a primera hora de este lunes en el Sporting KC Training Centre, propiedad del club Sporting Kansas City. Este recinto de última generación, inaugurado en 2018 y ubicado entre los ríos Kansas y Missouri, será el epicentro del trabajo físico y táctico. El cuerpo técnico deberá prestar especial atención al clima de la región centro-este de Estados Unidos, caracterizado en esta época por ser altamente inestable, combinando calor, humedad y la posibilidad de tormentas fuertes.

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Con la mira puesta en la cuarta estrella, el calendario ya está marcado: la cita máxima comenzará el jueves 11 de junio, mientras que el esperado debut de “La Scaloneta” será el martes 16 de junio a las 22:00 horas, frente a la selección de Argelia.