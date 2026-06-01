Cancillería publicó una guía oficial de asistencia y seguridad para los argentinos que viajen al Mundial 2026 El documento en formato digital detalla los requisitos migratorios, consejos para evitar estafas en hospedajes y normativas de convivencia. La selección argentina iniciará la defensa del título en territorio estadounidense en pocos días.

A falta de 11 días para el comienzo de la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto presentó un informe extenso con recomendaciones para los ciudadanos argentinos que planeen trasladarse al exterior. El material ofrece herramientas útiles en materia de documentación, asistencia consular, seguridad, alojamiento y emergencias sanitarias para la comunidad que viaje tanto por turismo como por motivos laborales.

La guía cuenta con informes generales para las tres naciones anfitrionas del certamen y pormenoriza datos particulares sobre las sedes de los Estados Unidos. Este último territorio reviste una importancia central para el público nacional, dado que la Selección Argentina disputará allí sus tres compromisos correspondientes a la fase de grupos de la Zona J, además de las instancias de eliminación directa en caso de avanzar de ronda.

Para el ingreso a los Estados Unidos, el documento oficial recuerda la obligatoriedad de presentar el pasaporte argentino vigente junto con la visa estadounidense estampada en el documento físico. Asimismo, las autoridades migratorias locales pueden requerir la exhibición de los pasajes aéreos de ida y vuelta y un comprobante de solvencia económica que garantice el sustento durante la estadía. La Cancillería aconseja de forma complementaria la contratación de un seguro de asistencia médica con cobertura amplia debido a los altos costos de la salud en el país del norte.

En caso de emergencias médicas que pongan en riesgo la vida, el informe indica llamar al número telefónico 911. Para dolencias o lesiones de carácter leve a moderado, se sugiere concurrir a los centros de atención urgente conocidos como Urgent Care. Respecto a la adquisición de medicamentos, el texto advierte que las farmacias exigen de manera estricta recetas emitidas por profesionales locales, las cuales solo se pueden obtener si el comercio posee un consultorio médico en su interior.

MIRA TAMBIÉN El capitán ya está en casa: Messi se sumó a la delegación argentina en Kansas

Debido a las grandes dimensiones de las sedes mundiales —con trayectos de hasta 900 kilómetros entre los estadios de la primera fase de la Argentina—, el traslado terrestre asoma como una opción frecuente. El documento aclara que la licencia de conducir argentina física y vigente habilita a manejar vehículos en territorio norteamericano, aunque recomienda tramitar el Permiso Internacional de Conducir (IDP) para agilizar los trámites ante las agencias de alquiler o las fuerzas de seguridad. Como cada estado posee autonomía reglamentaria en el tránsito, el viajero debe verificar las normas de las localidades por donde circulará.

En cuanto a las reservas de hospedaje, la Cancillería brindó tres pautas específicas para evitar fraudes económicos: conservar los comprobantes de reserva durante todo el viaje, utilizar plataformas de cobro internacionales seguras, con preferencia en el uso de PayPal y evitar la realización de transferencias bancarias directas hacia cuentas de terceras personas.

El apartado de seguridad pública remarca que los controles en los puntos de interés turístico y deportivo serán estrictos. El reglamento local prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y en el interior de los automóviles, una restricción que aplica también para los acompañantes aunque el conductor no haya bebido. A su vez, se recuerda que la edad mínima legal para la ingesta de alcohol en ese país es de 21 años.

MIRA TAMBIÉN La escandalosa patada de atrás de Besozzi en la eliminación de Lanús

El informe gubernamental insta a evitar confrontaciones o discusiones en la vía pública, bajo la consideración de que la portación de armas de fuego es una actividad legal bajo normativas específicas de cada estado.

Finalmente, el manual detalla que el ingreso a los partidos de la Copa del Mundo se realizará exclusivamente mediante entradas en formato digital desde dispositivos móviles. El sistema de accesos no admitirá archivos PDF descargados, fotografías de los boletos ni códigos QR impresos en papel, y advierte que las compras de tickets por canales no oficiales anularán el derecho de admisión además de acarrear posibles sanciones disciplinarias.

Por este motivo, el organismo estatal aconseja concurrir a los estadios con suficiente antelación para cumplimentar los controles de las fuerzas policiales de manera ordenada.