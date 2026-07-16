El cobarde cachetazo de Jude Bellingham al “Colo” Barco Tras la eliminación de Inglaterra y el histórico pase de la Selección Argentina a la final, el mediocampista británico agredió físicamente al lateral albiceleste. El episodio, cuyos motivos aún se desconocen, se viralizó rápidamente y generó indignación en las redes sociales.

La histórica clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 no estuvo exenta de polémicas. Una vez consumada la victoria frente a Inglaterra en Atlanta, las cámaras de la transmisión oficial y de los aficionados captaron una repudiable escena que rápidamente acaparó la atención en las plataformas digitales y desató todo tipo de especulaciones.

En medio de los festejos argentinos y la desazón europea tras el pitazo final, el mediocampista inglés Jude Bellingham protagonizó un acto de indisciplina al propinarle un cachetazo al defensor argentino Valentín “Colo” Barco, en un episodio cuyo origen y contexto todavía resultan un verdadero misterio.

Una agresión sin motivo aparente

Las imágenes que circulan en la red muestran el momento exacto en el que la figura del seleccionado inglés se acerca al exjugador de Boca Juniors y, tras un brevísimo intercambio, le lanza un golpe a mano abierta que impacta directamente sobre el rostro del lateral argentino.

El violento accionar de Bellingham generó sorpresa e indignación, principalmente por un factor clave que suma desconcierto a la situación: Barco no había sumado minutos durante el encuentro. El defensor vivió el partido desde el banco de suplentes, por lo que el motivo de la furia del futbolista británico resulta, por el momento, una completa incógnita.

Incertidumbre y revuelo en las redes

Hasta el momento, no trascendieron nuevas imágenes, audios o declaraciones de los protagonistas que permitan reconstruir qué fue exactamente lo que desencadenó el tenso cruce entre ambos jugadores.

En los videos viralizados no se logra apreciar con claridad si existió algún tipo de provocación verbal, un cruce de miradas o algún comentario previo por parte del lateral argentino que haya motivado la reacción desmedida del inglés.

Frente al silencio oficial de las delegaciones sobre este incidente, el episodio quedó completamente envuelto en especulaciones, dando lugar a un intenso debate y a múltiples interpretaciones por parte de los usuarios, quienes repudiaron masivamente la actitud antideportiva de Bellingham tras consumarse la eliminación de su equipo.