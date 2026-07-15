La emoción de Lionel Scaloni: “Somos únicos, no es arrogancia, lo digo de corazón” El entrenador de la selección nacional se mostró muy feliz por la tarea de sus jugadores, agradeció al público y le pidió disculpas a su familia española: “Vamos a intentar ganarle”

La selección argentina va a jugar la final del Mundial 2026. Después de una clasificación histórica ante Inglaterra, Lionel Scaloni habló en la zona mixta y dejó una frase que quedará en el recuerdo de todos: “Somos únicos, no es arrogancia, lo digo de corazón”, dijo. Y sumó: “No tengo palabras, la alegría es inmensa”.

Luego, ya en conferencia de prensa, con las pulsaciones más controladas, se refirió al rendimiento del equipo y dio una linda charla futbolera, con agradecimiento incluido para sus futbolistas: “Este equipo juega mejor cuando está en dificultad. Cuando vemos sangre ahí vamos”.

En ese clima de éxtasis total, le puso una pausa a la locura: “Soy un agradecido a los jugadores. Sin ellos sería imposible. Una mención especial para aquellos que no juegan y apoyan desde afuera. Es un grupo increíble”.

No podía eludirse la referencia al partido del Mundial 86, pero fiel a su estilo Scaloni no quiso entrar en polémicas: “Yo era muy chiquito, no puedo comparar con el de hoy. Pensamos que con Egipto era lo máximo, que no lo habíamos visto nunca. Y hoy lo superó. La entidad del rival, que sea una semifinal, el nivel de juego fue increíble”.

Finalmente, se refirió al partido del domingo: “Vamos a intentar ganar la final, pero lo que ya lograron estos chicos es increíble. Tengo familia española, pero el domingo vamos a intentar ganarle. Lo siento”.