“Las Malvinas son argentinas”, la bandera que mostró Gio Lo Celso tras el histórico triunfo a Inglaterra El gesto cobró relevancia luego de la prohibición de ingreso al estadio con camisetas o carteles con imágenes de las Islas o mensajes vinculados al reclamo de soberanía. En medio de los festejos en el campo de juego, el rosarino y otros jugadores exhibieron la proclama

Luego del histórico triunfo de la selección argentina frente a Inglaterra, Giovani Lo Celso mostró sobre el campo de juego una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, en un gesto que tomó relevancia por el contexto previo al partido.

La imagen del jugador argentino tras el encuentro repercutió en medio de la celebración del equipo en el campo de juego y se difundió en la transmisión oficial.

El despliegue de la bandera se produjo pese a las recomendaciones formuladas por la FIFA para la semifinal disputada en Atlanta, Estados Unidos, que prohibió el ingreso al estadio de banderas, camisetas o carteles con imágenes de las Islas Malvinas o mensajes vinculados al reclamo de soberanía, al considerarlos contenido político.

La restricción había sido confirmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien explicó que esos elementos serían retenidos en los controles de acceso. Sin embargo, una vez consumada la victoria argentina, Lo Celso decidió exhibir la bandera con el mensaje, fijando públicamente su postura sobre la cuestión.