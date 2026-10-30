El Dibu Martínez reveló cómo atajó con un dedo fracturado durante todo el Mundial 2026 El arquero argentino contó que estuvo cerca de perderse la Copa del Mundo por una fractura en el dedo anular de la mano derecha. Reveló que jugó con una protección especial, que llegó a sentir que tenía “cuatro dedos” y que la lesión volvió a agravarse después del torneo.

Emiliano “Dibu” Martínez brindó una entrevista en la que repasó las dificultades físicas que atravesó durante el Mundial 2026 y reveló detalles de cómo convivió con una fractura en el dedo anular de la mano derecha durante toda la competencia. El arquero de la Selección argentina explicó que la lesión estuvo a punto de dejarlo afuera del torneo y que, para poder jugar, decidió postergar una intervención quirúrgica.

Según relató, el problema comenzó después de consagrarse campeón de la Europa League, cuando el dolor en el dedo se volvió cada vez más intenso. Tras realizarse estudios, los médicos le mostraron una radiografía que evidenciaba una fractura importante. “Lloré pensando que no llegaba al Mundial, creí que estaba afuera”, recordó. En ese momento recibió un mensaje del entrenador Lionel Scaloni, quien le transmitió que contaba con su respaldo independientemente de que pudiera disputar o no la competencia.

Finalmente, el cuerpo médico y el futbolista decidieron no operarlo para evitar una recuperación que le habría impedido participar. Durante los primeros partidos utilizó una protección de plástico, vendajes y un guante especial. “Yo sentía cuatro dedos”, contó sobre las limitaciones que tuvo para atajar. Incluso reveló que entrenó con una pelota de vóley hasta el encuentro frente a Suiza, cuando decidió volver a practicar con normalidad después de observar que Argentina atravesaba dificultades en el torneo.

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La lesión volvió a complicarse después del Mundial: al regresar de sus vacaciones, una nueva radiografía mostró que el dedo se había fracturado nuevamente. Esa situación también influyó en la caída de una posible transferencia a la Juventus. Martínez aseguró que el Chelsea lo acompañó durante el proceso y reconoció que, aunque continúa jugando con esa lesión, en algún momento deberá someterse a una operación. Según explicó, el dedo quedó desviado y las consecuencias podrían ser permanentes.

En la misma entrevista, el arquero también habló sobre el reciente golpe que sufrió con el Chelsea, que le provocó una fractura de mandíbula y requirió una intervención quirúrgica. “Me pusieron una placa con cuatro tornillos”, detalló, y contó que actualmente debe alimentarse con comida procesada debido a las dificultades para masticar. “Es una locura. Había dicho que iba a terminar mi carrera sin cirugías y tuve dos en dos meses. Así es el fútbol”, resumió. La charla, realizada con los periodistas Gastón y Esteban Edul, permitió conocer el detrás de escena de las lesiones que marcaron una etapa exigente en la carrera del arquero argentino.