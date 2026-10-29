Se aprobó el nuevo formato del fútbol argentino: qué modificaciones tendrá el torneo Los clubes aprobaron el próximo certamen, mientras que River rechazó la propuesta y puso sobre la mesa la posibilidad de diez descensos.

La Liga Profesional del Fútbol argentino tendrán un nuevo formato a partir del 2027 con 30 equipos y torneos Apertura y Clausura como el actual pero sin zonas. En este sentido, habrá enfrentamientos de todos contra todos durante todo el año. El certamen se aprobó en asamblea durante este jueves y River fue el único equipo que votó en contra. Además, el Millonario propuso el descenso de diez equipos.

Los 30 equipos van a enfrentarse entre sí y se jugará una fecha extra de clásicos o emparejamientos. Ya no habrá Zona A y B pero se mantendrán el Apertura y Clausura con Playoffs.

En la fecha 15, habrá un parate y los mejores 16 de la tabla van a conformar el cuadro por el título del Apertura. Lo mismo sucederá en la fecha 30 del Clausura. Se mantendrá el campeón de Liga para el primero de la tabla anual. Además, se evalúa la posibilidad de que los octavos y cuartos de final sean ida y vuelta o que se juegue a tan solo un partido pero en cancha neutral.

Por otro lado, los cupos para las copas internacionales seguirá siendo igual, con lugar para los campeones de Apertura, Clausura, Liga y Copa Argentina, y los mejores ubicados en la tabla anual.

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“Solamente River planteó la postura del torneo de 20 equipos. En la mesa se planteó la moción de quién estaría de acuerdo con diez descensos. Por unanimidad de esa moción, salvo River, ningún club estaba convencido ni de acuerdo en fomentar 10 descensos masivos en el fútbol argentino. Planteada esa consulta, se siguió con el tema. Por amplia mayoría, se ha votado este nuevo formato de torneo para el año que viene”, expresó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Jrs.

Por su parte, Matías Mariotto, presidente de Banfield, aseguró: “Lo único que manifestó Villarroel fue la cuestión de que la posición de River es que haya 20 equipos. La verdad, como dice Cristian, se mocionó. Salvo River, por unanimidad la negativa. Tener 30 equipos enaltece el federalismo y las estructuras de los clubes que formamos jugadores, tenemos pensiones, un montón de trabajadores. Esa propuesta quedó antigua para el fútbol argentino”.