El dramático momento del DT de RD Congo al enterarse de la muerte de su padre en plena conferencia de prensa Sébastien Desabre recibió la devastadora noticia frente a los periodistas, minutos después de la eliminación de su equipo en los 16avos de final. El técnico francés se despide del certamen tras haber logrado una campaña histórica con el seleccionado africano.

El entrenador de la selección de la República Democrática del Congo, el francés Sébastien Desabre, protagonizó uno de los episodios más duros y tristes en lo que va del Mundial 2026. En plena rueda de prensa, instantes después de consumarse la eliminación de su equipo, el director técnico recibió en vivo la noticia del fallecimiento de su padre.

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, Desabre se encontraba respondiendo las últimas preguntas de los medios tras la derrota frente a Inglaterra por los 16avos de final. Fue hacia el cierre de la atención a la prensa cuando le comunicaron la trágica situación familiar. Su reacción enmudeció a la sala. Su rostro cambió de forma repentina, pasando de una leve sonrisa a una mirada totalmente atónita. Apenas alcanzó a balbucear un agradecimiento ante las condolencias del jefe de prensa de la delegación congoleña y se retiró del lugar visiblemente quebrado e incrédulo.

Una campaña histórica ensombrecida por el dolor

El desenlace personal contrastó de manera brutal con el inmenso hito deportivo que Desabre acababa de conseguir para el país africano. El estratega, con una extensa trayectoria en clubes y selecciones de África y Medio Oriente, había asumido el cargo en 2022, logrando la primera clasificación mundialista de la nación bajo la nomenclatura que adoptó tras la caída del dictador Mobutu Sese Seko en 1997.

La única participación previa de este territorio en una Copa del Mundo había sido bajo el nombre de Zaire en Alemania 1974, dejando un saldo deportivo para el olvido: se despidieron en primera ronda sin sumar puntos, sin marcar goles y con 14 tantos en contra.

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En esta edición de 2026, a la que arribaron tras superar a Jamaica en el repechaje, la historia fue completamente distinta. Los dirigidos por Desabre rompieron los pronósticos desde el primer partido al igualar 1-1 frente a la poderosa Portugal. Posteriormente, un sólido triunfo por 3-1 ante Uzbekistán les permitió superar la fase de grupos por primera vez en su historia.

En la instancia de los 16avos de final, el equipo llegó a ponerse en ventaja y soñó con dar el gran golpe ante Inglaterra. Sin embargo, la jerarquía innegable de Harry Kane, autor de un doblete decisivo, terminó por darle el pase a los europeos, marcando el final de la travesía deportiva de RD Congo justo antes de que su entrenador recibiera la peor noticia de su vida.