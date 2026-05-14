El explosivo mensaje de Di María tras la victoria de Central: apuntó contra el periodismo y los “caretas” El "Fideo" salió al cruce de las críticas luego del polémico triunfo ante Racing. Denunció una doble vara mediática contra los equipos del Interior, apuntó contra Diego Milito y defendió la legitimidad de la clasificación "Canalla".

El triunfo de Rosario Central frente a Racing por los cuartos de final del Torneo Apertura dejó mucha tela para cortar. Lejos de calmar las aguas, la victoria rosarina encendió la polémica, especialmente tras las fuertes declaraciones del presidente de la Academia, Diego Milito, quien había asegurado ante la prensa que se sintieron “robados” en su visita al Gigante de Arroyito.

Ante este escenario, Ángel Di María rompió el silencio y utilizó sus redes sociales para publicar un descargo durísimo. En su comunicado, el campeón del mundo denunció un trato desigual por parte del entorno del fútbol hacia los clubes de las provincias y defendió fervientemente la campaña del equipo de sus amores.

La “doble vara” y el dardo al periodismo porteño

Notablemente molesto por los cuestionamientos sobre el arbitraje, el ídolo rosarino fue categórico respecto a cómo se juzgan las polémicas dependiendo del equipo involucrado.

El enojo por las críticas: “Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del Interior. Nadie se hace cargo de por qué pierden”, arrancó disparando el “Fideo”.

“Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del Interior. Nadie se hace cargo de por qué pierden”, arrancó disparando el “Fideo”. Doble estándar: “De la cantidad de veces que Central fue perjudicado nadie dijo nada, pero hoy las decisiones son siempre erradas. Qué loco, ¿no? Caretas”.

En la misma línea, Di María arremetió contra la concentración mediática en la Capital Federal y dejó un mensaje directo para la dirigencia: “Muchos de los que quieren ‘cambiar el fútbol’ no pueden ni dirigir su club. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del Interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más. El Interior crece y eso duele”.

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La polémica del VAR y el futuro de los campeones

Durante el encuentro, una de las jugadas más discutidas fue la intervención de la tecnología. Fiel a su estilo, el delantero no esquivó el tema y defendió la legitimidad del tanto convertido por el conjunto rosarino asegurando que hubo un uso tendencioso de las herramientas de revisión.

“El gol de Véliz no fue fuera de juego. Hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offside. Qué casualidad, ¿no?”, ironizó en su texto.

Para cerrar su descargo, Di María dejó una profunda reflexión que expone el clima de sospecha constante que envuelve al torneo local, lo que podría funcionar como un freno para el regreso de otros integrantes de la “Scaloneta”: “¿Para qué quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina? ¿Para que digan que nos ayudan o que el fútbol está manchado? El fútbol no está manchado. Ahora somos todos iguales y eso molesta”.

El próximo desafío de Rosario Central

Dejando atrás el escándalo dialéctico, el conjunto rosarino debe enfocarse en la definición del campeonato. Quedó confirmado que Central buscará su boleto a la gran final del Torneo Apertura este próximo sábado, cuando deba medirse frente a River Plate en el estadio Monumental.