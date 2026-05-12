Dudas, certezas y apuestas: qué hay detrás de la extensa prelista de Lionel Scaloni para el Mundial El entrenador de la Selección entregó la nómina preliminar de 55 jugadores. De cara al recorte final de 26 futbolistas que viajarán al torneo, analizamos las claves, las sorpresas y las principales disputas puesto por puesto.

Lionel Scaloni presentó la lista de 55 jugadores elegidos de manera provisoria para representar a la Selección argentina en el Mundial 2026. Con la mira puesta en el debut del 16 de junio frente a Argelia, el cuerpo técnico tiene tiempo hasta el 30 de mayo para definir a los 26 futbolistas definitivos que viajarán a Estados Unidos.

Los nombres incluidos en esta preselección dejaron entrever varias pistas sobre las dudas y certezas que maneja el entrenador. Con un once titular que parece salir de memoria, el principal desafío de Scaloni radica en conformar un banco de suplentes versátil, con frescura física y capacidad de dar respuestas tácticas ante cualquier contexto adverso durante la defensa del título.

El dilema del recambio en la zaga central

La defensa central es el sector con mayor abundancia de nombres: hay 10 futbolistas peleando por cinco o seis lugares. La vigencia de históricos como Nicolás Otamendi y Germán Pezzella convive ahora con un enorme abanico de alternativas, entre las que destacan Marcos Senesi, Leonardo Balerdi, Zaid Romero y el juvenil Lautaro Di Lollo.

Esta superpoblación indica que Scaloni está evaluando quiénes tienen la madurez necesaria para ser el primer recambio de los titulares indiscutidos: Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez. El perfil zurdo es clave en esta disputa, con Senesi, Zaid Romero y Facundo Medina luchando por ser la alternativa directa en caso de que Lisandro u Otamendi no estén a disposición.

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La sucesión del volante central

Aunque figuran referentes probados como Leandro Paredes y Guido Rodríguez, la convocatoria en el mediocampo defensivo marca una fuerte zona de competencia. La inclusión de Alan Varela, Aníbal Moreno, Equi Fernández y el juvenil Milton Delgado demuestra que Scaloni ya está buscando al heredero natural del puesto de volante central. El cuerpo técnico evalúa tanto el despliegue físico de esta nueva camada como su capacidad de distribución, una exigencia innegociable en el sistema de la Selección.

Tres lugares para seis arqueros

La nómina bajo los tres palos llamó la atención por la cantidad de citados. Con Emiliano “Dibu” Martínez como titular absoluto e inamovible, la gran duda recae en quiénes completarán la delegación. La experiencia de arqueros de trayectoria europea como Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Juan Musso choca directamente contra la proyección del ámbito local, representada por Santiago Beltrán y Facundo Cambeses. El tercer cupo parece estar totalmente abierto.

Laterales y joyas ofensivas: la lucha por los últimos cupos

En las bandas, la paridad entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel suma ahora la presión de Agustín Giay y la polivalencia de Nicolás Capaldo. Por la izquierda, la situación es idéntica: Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña son los referentes, pero las convocatorias de Gabriel Rojas y el rol híbrido de Valentín Barco indican que se buscan perfiles más profundos para partidos trabados.

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Finalmente, en la ofensiva se dio una inusual acumulación de volantes creativos: Nico Paz, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Thiago Almada y Gianluca Prestianni. Scaloni citó a todo el talento emergente para probar quién está a la altura de la Mayor y quién puede aportar el desequilibrio necesario para asociarse con Lionel Messi. De todos ellos, Almada tiene prácticamente asegurado su lugar dentro de los 26, mientras que el resto de las “joyas” probablemente peleará por un único cupo restante.

TN